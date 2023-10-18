儒鴻 放量衝高短多排列

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儒鴻（1476）第四季營運可望衝高峰，外資及法人看好押寶，17日股價放量衝高重回季線之上，收盤524元，漲幅5.12％，已站上所有短均線，且短期周線趨勢維持走高，月、季線趨勢已見反轉向上跡象，9日KD值趨線交叉走高，多數短期技術指標呈短多排列。唯17日放量攻堅遇前波高點530元上下短套籌碼阻檔無功而返，短期量能需維持日均量1,500張以上清洗浮額，「價量齊漲」才有實力挑戰今年新高。

第四季應該是今年營收最好一季，明年第一季預計會比今年第一季好，看好有兩位數成長。