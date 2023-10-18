倉佑 震盪走高外資轉買

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倉佑（1568）17日股價開低震盪走高，終場收32.45元，上漲2.69％，站穩短中長期均線之上，成交量較上一日增溫至4,883張，外資由賣轉買超118張。日KD黃金交叉後持續呈現多頭走勢。

9月營收1.1億元、月增13.3％，但因今年7月處分無錫子公司，年減23.7％，前九月營收年減22.4％。雖營收減少，但因無錫廠連年虧損，法人認為，處分後對於整體毛利率及獲利有正面挹注。隨第四季傳統旺季到來，來自美洲AM（副廠）及OES（原廠售服）零件需求提振，第四季營運成長可期。