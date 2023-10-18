京元電、欣銓 Q4營運不看淡

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京元電及欣銓第三季營收

今年多數半導體封測廠營運受消費性產品需求不振影響，不過京元電（2449）及欣銓（3264）半導體測試廠第二季以來，受到AI及車用需求拉抬，不僅二家公司今年前三季營收均呈現逐季走高趨勢，市場看好第四季及明年營運，該二大測試廠仍可望具相對強勁的回升力道。

今年半導體測試廠營運多受消費性產品需求疲軟影響，但測試廠中京元電及欣銓掌握AI及車用商機，今年以來營運表現相對穩健，二家公司今年前三季營收均呈現季季走高表現，市場法人看好，第四季雖然進入傳統電子產業淡季，但該二家測試廠第四季營運仍不看淡，且明年營運有機會重回成長軌道。

今年第二季以來測試大廠京元電營運就明顯受到AI強勁需求帶動，市場法人認為，進入下半年以來，AI需求仍維持強勢，且來自汽車及記憶體的需求也逐漸復甦，該公司今年第三季營收回升到85.93億元。

市場法人預期，京元電第四季也將持續受到來自AI測試需求強勁支撐，及智慧手機、汽車和記憶體客戶逐漸復甦，第四季營收仍有望較第三季呈現低個位數成長，並登上今年單季營收高峰。

欣銓近年來鎖定車用電子布局，目前客戶掌握多家一線車用IDM廠，再加上目前已掌握AI及高速運算訂單，下半年維持穩健上揚表現，第三季營收37.6億元，較上季成長達10.49％，季成長力道明顯優於多數同業。

欣銓大客戶遍及國際一線車用IDM廠，是今年來營運相對穩健的主要因素，該公司包括TI、NXP、STMicro、Infineon、瑞薩等皆為重要客戶，也是該公司穩定營運的重心，目前車用／安控營收比重已達約2成，未來有機會提升至3成以上，也將有利未來欣銓的營運表現。