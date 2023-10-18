博大 前三季每股稅前賺8.92元

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

博大科技（8109）第三季合併營收為5.23億元、季增5.57％，創下單季歷史最高紀錄，17日公告自結獲利，9月稅前盈餘8,200萬元，每股獲利1.05元，加總前九月稅前盈餘7.02億元，累計每股賺8.92元。法人預估，第四季可能進入電源供應器傳統淡季，營收可能稍低於第三季，但全年可望維持正成長。

全球通膨升息緊縮消費衝擊需求，博大營運也受影響，客戶延後拉貨讓博大9月合併營收意外呈現月、年雙減，單月合併營收下滑至1.7億元、月減2.49％、年減1.62％，不過第三季合併營收為5.23億元、季增5.57％，仍創下單季歷史新高。

進入年底，全球終端市場需求減弱，法人估計，博大第四季營收可能較第三季下滑，不過全年可望維持正成長。而為因應客戶要求製造基地「中國＋1」趨勢，博大日前董事會決議投資800萬美元前往越南設廠，土地購買合同已於7月簽訂，預計2024年啟動建廠，2025年第二季至第三季完工量產。

法人認為，博大第三季挑戰新高，在優化產品組合、匯率優勢、獲利強勁等因素下，全年EPS有機會賺進一個股本。而博大正在歐洲、日本、澳洲等地衝刺充電樁業務，今年陸續推出工業機器人、AGV自動導引車及雷達通訊系統等新產品，隨著新品量能發酵，有望為明、後年營運注入新動能。

博大9月稅前盈餘8,200萬元、年減50.85％。博大累計前三季營收14.84億元、年增14.4％，累計銷貨毛利7.13億元、年增20％，前九月稅前盈餘7.02億元，前三季每股自結賺8.92元。