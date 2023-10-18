太醫 前三季每股稅前5.97元

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太醫近年財報

太醫（4126）受惠密閉式抽痰管等產品出貨順暢，自結前三季稅前盈餘4.34億元、年增率高達52.22％，每股稅前盈餘5.97元。由於第四季接單平穩，法人看好太醫全年營收將改寫新高，獲利也有雙位數成長空間。

太醫自結9月營業利益4,096萬元、年增17.6％，稅前盈餘4,793萬元、年減11.45％；第三季營業利益1.24億元、年減11％，稅前盈餘1.54億元、年增9.21％，每股稅前盈餘2.13元，創2021年第四季以來單季獲利次高紀錄。

走出疫情風暴，太醫多數客戶從去年下半年起拉貨轉趨積極，今年前三季各地市場都有不錯的成長表現，台灣、日本、拉美、德國、歐洲市場都維持雙位數增長，其中歐洲業績年增80％居冠，台灣成長12％、日本25％、拉美42％、德20％。

太醫指出，歐洲市場今年的主要成長動能是密閉式抽痰管等管類產品回溫。太醫積極拓展的日本市場，客戶去年已將顯影灌製器生產線轉移到太醫，躍升為單一最大客戶，今年訂單可望穩健往上。太醫北美市場以傷口引流產品吸睛，未來將有機會擴大代工客戶。

以產品別來看，太醫主力的密閉式抽痰管營收占比已回升至2成左右、年增約4成，另客製化套類、傷口引流等產品也保持1成以上成長。由於各品項和市場業績都有成長，太醫自結前三季每股稅前盈餘5.97元，以稅率約2成計算，估EPS約4.8元。

太醫因去年下半年基期高，法人原本預估今年的營運上半年將優於下半年，但受惠產品組合，毛利率帶動，該公司第三季營收雖呈現年減，但獲利卻逆勢繳出年增約1成佳績。由於太醫第四季接單平穩，法人看好全年毛利率有望維持3成高水平，營收、獲利將同步成長。