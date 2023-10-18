經緯航 軍用商規無人機報喜

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經緯航（8495）17日公告指出，公司與國防部海軍司令部後勤處簽訂的PA12355P014PE「陸用型監偵無人機」軍品採購契約規定，「軍用商規陸用型監偵無人機」（原型機）已於17日全數完成文件審查、目視檢查、性能與飛試驗證等共計六大項、59小項等驗測科目，符合海軍戰術需求。經緯航已規劃於10月底，持續對海軍辦理相關教育訓練。

據悉，國防部規劃自明年起分年籌獲「監偵型無人機」、「微型無人機」、「目獲型無人機」、「陸用監偵型無人機」及「艦載型監偵無人機」等五款軍用商規無人機，總需求數為3,221架，總經費56.88億元，除「陸用監偵型無人機」規劃於民國113至117年度間籌獲外，其餘四款辦理期程均為113至114年度，另規劃採購26套無人機反制系統。

根據政府採購公報網站披露，陸軍採購「微型」無人機原型機的標案，分別由中光電智能機器人公司、雷虎科技、經緯航太科技分別得標；海軍的「陸用型」無人機，則分別由長榮航太科技及經緯航太科技得標。

此外，經緯航於9月22日董事會決議通過現金增資發行普通股1.5萬張，金管會已經於10月11日核准在案，17日公告每股溢價發行38元，預計將可募集5.7億元的資金。