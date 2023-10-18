台指期 法人淨多單腰斬

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

美國重量級財報陸續登場，科技股普遍收紅，推升周一美股四大指數同步上漲，台股17日開高後，因市場觀望以巴戰事後續缺乏追價意願，在AI族群股價拉回下由紅翻黑，加權指數終場下跌9點收16,642點，台指期則小漲1點收16,650點，期現貨轉為正價差7.45點。

盤面上，晶圓雙雄台積電（2330）與聯電扮演撐盤要角，聯發科盤中翻黑下挫，連帶IC設計族群的聯詠、創意、瑞昱表現不佳，加上AI概念股、傳產族群持續走軟，拖累大盤終場翻黑。整體來看，台股連三黑、上檔遇季線16,679點反壓追價意願低迷，進一步考量地緣政治風險及美國擴大封鎖對中國大陸AI晶片的影響下，短線走勢恐難以擺脫震盪格局。

此外，電子期轉為正價差0.7點，金融期逆價差擴至2.16點。

而台指期淨部位方面，三大法人淨多單減少1,170口至1,151口，其中外資空單減碼超過多單減碼，淨空單減少194口至1,226口；十大交易人中的特定法人，全月台指期淨空單減少3,189口至3,948口。

選擇權未平倉量部分，買權未平倉最大量集中在17,000點，賣權未平倉最大量集中在16,600點，全月未平倉量比由0.87升至0.89；VIX指數下跌0.36至15.42，整體選擇權籌碼面偏多。

台指期5日線關卡得而復失，終場以黑K棒留上影線作收，均線持續糾結型態，短線維持區間整理機率較高，近期仍須留意國際情勢，市場聚焦鴻海科技日、台積電法說會以及陸續到來的美國超級財報周。