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觀察國際市場變化、美股財報季續跑，本周高盛、美銀、摩根士丹利、特斯拉、艾司摩爾將陸續公布第三季財報，投資人聚焦蘋果、微軟、谷歌、亞馬遜和輝達等，據外電行業研究分析師預估，這五家公司營收預計將比去年同期平均成長34％。

美國聯準會將在台灣時間19日凌晨2時公布最新一版的經濟褐皮書，評估當前的經濟情勢，緊接著20日凌晨12點，聯準會主席鮑爾將在紐約經濟俱樂部發表談話。短線美國公債殖利率飆升，聯準會再次升息的必要性可能降低，然而，美國9月消費者物價指數（CPI）增速超預期，暴露通膨依然頑強，預期聯準會仍無法排除在12月升息的可能，聯準會對抗通膨的進展短線陷入停滯、台股仍面臨季線上檔反壓。市場對高利率的擔憂，仍可能令台指短線難以一舉站穩季線。

期貨籌碼方面，外資台指期未平倉仍然是淨空單；外資現貨持續賣超，同時加碼台指期未平倉淨空單，選擇權未平倉量比下降、散戶多空比上升。整體觀察，籌碼面不利多方，外資賣超，融資餘額續升，也導致短線有壓。

技術面觀察，台指近期雖然還有反彈，但需要注意後續可能會出現直接跌破月線的反轉現象。目前台指位階在近期高檔附近，技術面可能轉空，觀察量價關係，台指可能有轉弱的疑慮，建議投資人可以伺機減碼台指多單。提醒在操作期貨上，仍宜以順勢操作為主，並免過度重倉交易，並搭配停損停利調控投資部位風險。（富邦期貨分析師曹富凱提供，黃彥宏整理）