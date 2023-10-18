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以巴衝突持續升級中東緊張局勢，進而推動國際避險買盤進駐美元市場，引領新一波的強勢美元浪潮，美日利差也在此條件下不斷擴大，日圓正面臨強勁的上行阻力。

與此同時，市場已有部分經濟學家開始預估，日本結束負利率政策（NIRP）與殖利率曲線控制（YCC）的時機，就目前統計數據來看，最有可能的時間點落在明年的1月；然而據近期日本國內通膨表現來看，恐怕還難以讓政策制定者滿意，討論終止寬鬆政策仍為時尚早。

不過隨著大選將至，當局也開始承受不少來自民間的輿論壓力，主要係因近期的通膨成長遠超過國民薪資漲幅，實質薪資方面已經連續17個月低於前一年同期水準。日銀總裁植田和男先前也曾公開表示，欲評估退出貨幣寬鬆政策的時機，主要還是取決於國內的薪資成長情況，顯見停滯不前的薪資水平，已然成為日本當局退出超寬鬆貨幣政策的關鍵考量因素。

技術面來看，日圓期貨延續疲軟姿態落於歷史低檔附近震盪，短均維持空頭排列不變，且自8月以來一直難以有效跨越月線關卡，技術指標也多固守偏空狀態，顯見盤面整體仍由空方勢力主導；在基本面同樣較不利風險貨幣的情況下，日圓再度探底的概率持續增升，建議投資人暫以震盪拉回的格局保守看待。（國票期貨提供，黃彥宏整理）