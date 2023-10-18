貿聯、晶技 營運前景正向

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

台股17日呈開高走低小跌態勢，投資專家認為，短線盤勢整理靜待補量突圍，盤面個股以輪動表現為主，建議關注下半年起營運動能回溫，具業績利多題材的貿聯-KY（3665）、晶技（3042）等。

貿聯-KY下半年業績預料緩步復甦，主要成長動能來自資通訊及電器，HPC部分隨著客戶庫存調整結束，已於第二季落底，後續將有新專案挹注，且受惠伺服器新平台推出和AI伺服器需求爆發，AC（主動式電纜）需求熱絡，公司在2023年第三季AEC產品透過Credo切入原有客戶新產品線，預期第四季開始顯著放量。

相較傳統伺服器使用10～20條AEC，AI伺服器AEC使用量將超過倍數提升，整體產值較原先提升5倍，法人預估，貿聯-KY 2025年HPC營收貢獻將年增逾2成，帶動資通訊部門營收年增超過10％，而部門新產品熱泵線束在2023年已見到營收貢獻，毛利率優於原電器部門產品，預期後續將持續放量，2025年營收可望倍增，扮演公司營運成長動能。

晶技公告前三季每股稅前盈餘5.1元，第三季營收30.9億元毛利率35％、營益率17.6％，因業外收入貢獻1.86億元，帶動稅前盈餘達7.3億元。

針對產品應用，在車用電子方面，晶技目前在車用石英晶體全球市占率為10％，排名全球第三，隨著客戶開發力道增強及增加專用生產線，目標2025年市占達到20％。

法人看好，晶技第四季在iPhone 15新機拉貨動能持續，其他產品穩定貢獻下，預期營運大致可望與第三季表現持平。