各擁利多 中砂聖暉*權證熱

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半導體設備周邊供應鏈中砂（1560）、無塵室整合工程商聖暉*（5536）近期漲勢強勁，法人看好中砂2024年動能來自台積電3奈米製程產能擴建及聖暉*營運狀況將進入高原期。

中砂的鑽石碟訂單大幅成長，9月合併營收5.69億元，月增2.4％、年減1.7％，連續三個月成長，第三季合併營收16.49億元，季增4.7％，年減9.15％，寫歷年來單季第三高，前三季合併營收47.86億元，年減1成，市場看好10月～11月合併營收持續暢旺，外資17日買超中砂398張，為連三日買超。

中砂取代美系大廠成為客戶3奈米鑽石碟的最大供應商，市占率過半，估達70％。法人看好，受惠晶圓代工大客戶3奈米達到近滿載以及7奈米、5奈米稼動率持續回升，中砂的鑽石碟業務加溫，有望帶動第四季營收年增率可望轉正。

聖暉*前三季營收184.36億元、年減8.9％，季增1.03％；上半年稅後純益9.9億元、年增率37％，每股稅後純益（EPS）8.17元，法人估2023年EPS有望達16.78元。法人認為聖暉*經歷兩年的快速成長後，營運將進入高原期，供應鏈去中化將促進東南亞建廠需求，聖暉*已於當地設立據點，接單暢旺。

聖暉*目前在手訂單金額高達340億元以上，聖暉*對2024年營運不看淡。