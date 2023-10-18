聯發科、技嘉 法人喊買

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台股17日在全球市場中獨弱，加權指數開高走低，高價電子股雖然也出現回檔，但法人研究機構偏好度仍高，並有帶動整個族群重任，凱基投顧看好聯發科（2454）與技嘉（2376）後市，雙雙給予「買進」投資評等。

凱基投顧7月底升評聯發科的論點鎖定智慧型手機需求已觸底，下半年將看到逐漸恢復的庫存回補需求，這一點在近幾個月已經開始出現。凱基預計，當前的庫存回補需求將持續到2024年第一季，在經歷連續三年出貨量衰退後，全球智慧型手機市場將在2024年看到健康的個位數出貨量成長，將為聯發科的復甦鋪路。

在智慧型手機庫存回補需求持續強勁推動下，法人估計，聯發科第四季營收將季增8％～16％，年增15.4％，達1,249億元，且預估毛利率與營業利益率將分別為46％～47％與16％～17％。

技嘉因AI GPU供給較佳，推升伺服器營收成長，帶動9月營收月增36％，第三季營收優於預期，法人看好第四季營收將持續季增。

凱基投顧指出，技嘉伺服器營收比重由7月的20％～22％，升至9月的逾40％，隱含第三季整體伺服器營收比重上揚至約35％，高於第二季的27％。伺服器營收中，又有超過一半來自AI伺服器，優於第二季的30％～35％。法人據此上調2023年AI伺服器占整體伺服器營收比重至50％，而伺服器營收預估上調至410億～420億元，年增105％～110％。