台股ETF Q4多頭爆發力可期

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台股Q4 上漲機率達9成

第四季因中東地緣政治風險、經濟成長趨緩，台股隨之震盪。法人觀察近十年統計，台股第四季上漲機率高達9成，為上漲行情最佳的一季，平均漲幅達4.5％，也代表現在是進場台股最佳時機，建議逢低布局多頭爆發力佳的永續高息中小ETF或台股ETF。

台新台灣永續高息中小型ETF基金經理人王嘉豪表示，台股目前有二大投資契機，一是分析師預期聯準會明年升息動作將暫停，市場通常會提前反應聯準會不再緊縮的態度，有利股債市展開反彈行情；二是美國及台灣將在明年舉行總統大選，有利於市場投資氣氛展望，第四季行情樂觀看待。

台新投信量化投資部主管黃鈺民指出，中小型股除本身的高成長力，若又結合永續及高息，上漲力道更強勁，統計今年在AI題材引領下重返多頭，中小型股大展爆發力，台灣永續高息中小型指數前九月回測績效漲幅高達54％，皆為加權指數及大型股報酬率的3倍以上。

中小型股股本與市值較小，但成長性較高，股價爆發力強，當中有許多AI概念股，雖然近期AI大幅修正，但中長線AI仍是主流題材，多頭行情仍可期，其中業績能見度高個股且較大上檔空間，相關族群如晶圓代工、記憶體、散熱、組裝等，都是AI受惠股，相關商機龐大，近期跌深可多留意。

新光台灣半導體30 ETF基金經理人王韻茹認為，美通膨壓力未明顯升高，美債殖利率下滑，市場預期資金有利美股續漲，若半導體行情續旺，有機會站上季線，出現難得多頭排列格局，等於為國內半導體類股續強打下一劑強心針，增添下周行情升勢表現。

群益台灣精選高息ETF基金經理人謝明志強調，台股已經拉回整理一波，目前正是逢低分批布局的好時點，第四季旺季將至，穩健布局可利用台股高息ETF為核心配置穩固資產，參與台股中長期投資契機。台股長期需持續觀察全球總體經濟軟著陸效果及時間長度，及聯準會態度的變化，目前對台股長線多頭看法不變，但各產業復甦情況及成長趨勢不同，需慎選標的產業及族群。