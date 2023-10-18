盤勢震盪 台股基金低接挖寶

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台股加權指數表現

現階段受美國利率高且時間拉長影響，美公債殖利率衝高，影響科技股評價，台股持續震盪。投信法人建議，可藉由台股基金在大盤回檔時，積極找尋價值題材挖寶。

新光店頭基金經理人陳郁翔表示，各公司陸續釋出明年營運展望，雖然美國利率維持高又長政策底定，造成美公債殖利率衝高影響科技股評價，但台股已反映美國聯準會利率消息，預期台股10月以個股表現為主，整體市場行情仍有不少投資亮點可尋。現階段法人也趁大盤回檔挖寶，主要著眼於2024年營運佳、基本面具轉機的投資題材股。

第四季起到明年，台股將持續受惠AI主流股族群領航，展望不須悲觀，空手者可趁指數盤整期間布局台股主動基金，隨法人低接挖寶好股，掌握台股主流股向上潛力，創造投資超額報酬表現。

日盛MIT主流基金研究團隊指出，隨消費旺季來臨，基本面行情及選舉行情即將啟動，加上明年預估美國升息結束後資金面與基本面的發展機會將優於今年，針對台股中長期投資機會仍樂觀且正面以待。

野村投信投資策略部副總經理張繼文分析，AI中長線趨勢明確，搭配電子科技產業大趨勢爆發，極具想像空間，有利台股表現，第四季有機會伴隨基本面上攻，選舉行情將逐步發酵，現在正是布局台股創新科技ETF的好時機，不僅享有台股向上動能，亦能參加AI、創新科技族群高成長階段。

群益創新科技基金經理人黃俊斌強調，基期因素使外銷、GDP有望開始轉強，AI族群預期業績也將開始明顯上揚，相關的晶片、散熱、封裝、組裝需求都大幅增加，相關類股表現值得期待。

中信成長高股息經理人張圭慧認為，近期盤勢難脫區間整理，但隨電子銷貨高峰、業績作夢行情、大選行情，正是適合買進台股ETF好時機，可逢低布局。