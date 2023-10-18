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花蓮太平洋溫泉季 10/28閃亮登場

享受「瑞穗英雄泉」及「安通美人湯」兩種優質好湯，還有機會周周抽日本來回機票

  • 工商時報 林雅卿
●「2023花蓮太平洋溫泉季」將於10月28日至11月26日舉行，邀請國人來感受花蓮縱谷獨有的溫暖。圖／花蓮縣政府提供
●「2023花蓮太平洋溫泉季」將於10月28日至11月26日舉行，邀請國人來感受花蓮縱谷獨有的溫暖。圖／花蓮縣政府提供

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入秋時節正是適合來花蓮泡溫泉的好時機！眾所期待的「花蓮太平洋溫泉季」，將在10月28日至11月26日於花蓮瑞穗與玉里安通溫泉區登場。

花蓮縣長徐榛蔚邀請全國鄉親秋冬來花蓮享受兩種泉質的好湯，並可欣賞兩大溫泉區的沿路璀璨燈飾及絕美打卡景點；活動期間更結合在地食、宿、行、伴手禮等店家推出限定優惠，還有周周抽日本來回機票活動，希望大家都來「瑞穗英雄泉」及「安通美人湯」，秋冬季到花蓮暢遊縱谷美景，泡好湯舒暢身心。

徐榛蔚縣長表示，花蓮擁有豐富的資源環境，今年邁入第4年的「花蓮太平洋溫泉季」也打響「瑞穗英雄泉」及「安通美人湯」溫泉品牌；瑞穗溫泉區的泉質因富含鐵、鋇等多種礦物質，當泉水中的鐵質遇到空氣氧化後，會在水面形成一層略帶鐵鏽味的黃濁色結晶物，稱為「湯花」或「溫泉花」，因此有著「黃金之湯」、「生男之泉」的美名；而安通溫泉的泉質是由15種以上礦物質組成，由於泡完會讓皮膚變得細嫩，所以被譽為「美人湯」。

花蓮縣政府觀光處長張志翔表示，今年溫泉季在瑞穗溫泉區的活動於近期全新啟用的「瑞穗溫泉公園」舉辦，遊客可以免費泡露天足湯，公園內還可看到結合瑞穗特產－柚子的大型竹編柚「柚見星空」燈飾，以光纖燈吊飾布置的「銀河星彩」，讓遊客身處於星空氛圍內，享受瑞穗英雄泉的療癒好湯；至於在安通溫泉區則有沿路浪漫燈飾，以及彷彿看見銀河星空的光廊及打卡景點，還有全新整修完成的傳統日式建築「安通溫泉大旅社」可參觀並用餐，讓遊客泡好湯也能賞美食。

活動期間在合作旅宿及店家集章消費就有機會抽日本來回機票，每周五、六在瑞穗溫泉公園還有胖卡及小農市集、星空下輕唱，超多活動都在花蓮太平洋溫泉季等著大家。

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