「永續狂野」藝術饗宴 10/21開展

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由警界退休藝術家丁志元與法國畫家女婿曾孟人合作展出系列作品的書法與油畫雙人展「永續狂野」，將於10月21日至11月1日在國立中正紀念堂第二展廳開展，並訂於10月22日（周日）下午2時30分舉行開幕茶會，展覽中所展現的藝術創作令人驚豔，預期將造成極大轟動。

曾孟人為法國當代油畫家，生活和工作於美國華盛頓特區和歐洲巴黎；出生於法國巴黎的他，20年全心投入觀察和拍攝世界各地的動物，以其銳利而優美的照片而聞名，這些照片捕捉了各種馬、鳥類和大型貓科等一系列動物，此次在國立中正紀念堂第二次展覽，他與岳父台灣書法藝術家丁志元舉辦翁婿聯展，反思創新與表現，勢必突破傳統藝術極限。

2019年7月，曾孟人的油畫在法國巴黎被全球營銷與管理協會評選為「年度最佳青年藝術家獎」，2019年9月，他在台北國立中正紀念堂舉辦的首次個展「彩色人生」即引起轟動。為期兩週的展覽吸引了來自25個不同國家、上萬名藝術愛好者前來參觀，頗受肯定。

警界退休書法藝術家丁志元，號傳誌，台灣雲林人，現年77歲。現任「中華咸集書法學會」理事長，日本高崎書道會認證師範補，參加國內外聯展數十次。楷書孝經、前後赤壁賦等十餘種，獲大陸多省級博物館收藏。