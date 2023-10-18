5大投信：台股年底利多匯集

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五大投信看年底前台股

台股近日持續弱勢整理格局，但台股基金規模前五大投信對年底前行情不看淡，預期景氣復甦伴隨基本面支撐，電子銷貨旺季與選前行情等利多匯集，台股可望休息後再上，拉回整理都是很好的布局機會，看好半導體、AI伺服器相關類股。

從景氣面來看，五大投信都看好10月起的景氣復甦。元大投信表示，依據國家發展委員會8月景氣燈號，已連續第十個月的低迷藍燈，僅次於2000年網路泡沫化時的連續15個藍燈，預期9月後可能有機會轉佳為黃藍燈，現在正是逢低分批進場的好時機。

國泰投信指出，台股第四季上漲機率高，統計過去20年每季平均表現，第四季上漲機率達74％，平均報酬3.03％。且經歷兩個月回檔後，股價回到相對便宜位置，第四季迎來年底消費旺季，還緊有大選行情，第三季修正反而提供長線布局時機，台股可望持續整理上攻。

統一投信分析，聯準會升息循環到最後階段，解除股市評價修正壓力。明年美國經濟軟著陸機率高，各產業庫存調整近尾聲，也讓台灣經濟成長率已領先落底回升。景氣復甦使台股企業獲利將於第四季回到成長軌道，明年預估獲利成長率更高達21.5％。基本面大幅改善、AI熱潮持續吸引資金，大選將至可能出現政策利多，台股年底前有望震盪走高，建議可逢低進場，卡位台股後市行情。

野村投信認為，通膨已降至3％左右水準，相比於5％的基準利率，聯準會要再大幅升息的可能性其實不大。第四季台股有景氣落底反彈、AI拉貨需求增、電子銷貨旺季與選舉行情等利多。

看好產業方面，五大投信一致點名AI未來成長。安聯投信對第三季修正的AI長期展望依舊樂觀，預期明年可望出現成長，奏智慧型手機需求回復，也有利半導體復甦；統一投信最看好AI、電動車及儲能三大投資主軸；野村投信直言「明年才是AI題材正式爆發的一年」，加上第四季屬於傳統電子旺季，在AI+傳統電子的雙引擎帶動下，台灣GDP增速與企業獲利有望逐季成長，現階段台股仍處於牛市行情初步上升階段，第四季續樂觀看待。