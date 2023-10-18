Q4潛力標的 法人看好AI、日股

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五大法人看第四季具潛力標的

第三季全球股債市多呈震盪整理，投信法人認為，在升息已走到盡頭，第四季應不會再升息，股債都有反轉向上的機會，第四季看好標的除台股外，科技（AI）、印度及日股表現均可期。

野村投信表示，股市有兩大參考主流，首先是企業盈餘可望轉正並延續成長步調至明年，基本面轉佳有助於提振買氣，今年表現吸睛的AI趨勢股，可望在明年持續成長。從美國四大雲端業者預估2024年平均資本支出增加15.5％以及企業持續大舉投資等角度觀察，AI相關族群是可持續關注的，另一個主流是全球產業鏈在去中國化所帶來的效應，印度與日本是這浪潮下最大的受惠者。

過去三年全球共同基金持有印度票和日股的比重都在增加上，印度股票比重從7％上揚至12％；隨日圓貶值而升溫，今年以來外資買超日股累計金額已逾6兆日圓，法人預期，日股未來還會續吸金。

富蘭克林證券投顧指出，後市看好氣候變遷、科技及生技，主要原因分別是淨零碳排下的全球減碳商機、長線成長與創新動能，且續看好日股和印度股主要是因結構出現轉機。印度有年輕的人口結構優勢、政策改革進展、國際地位提升、受惠地緣政治風險下的全球製造業重新布局等；日股則已走出30年來通縮環境有利消費與企業投資信心回升，公司治理水準提升，具備外資回補的潛在機會等。

美股也是法人主要看好的標的之一，群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕強調，第四季向來是電子與消費旺季，首先是感恩節與耶誕節消費檔期，相關類股表現有望受惠。

及基於升息循環靠向尾聲的方向不變，若通膨改善趨勢持續，美股經修正後的表現相對可期，預料未來利率上行空間有限，加上AI應用、電動車等新科技發展趨勢明確，美國相關類股後市同樣值得期待。

瀚亞投信看好美股，因美國總經數據保持韌性及優於預期的獲利，可帶動市場持續走升，尤其AI發酵，對超大型科技公司帶來正面效果，近期整理反而是提供長線買點機會。