債券優殖 把握十年難得進場點

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美國10年期公債殖利率

今年以來全球股市受AI產業行情震盪，高利率環境持續影響全球經濟，今年債券殖利率已經來到十多年來的最佳進場點，投信法人建議，可趁機尋求全球各類型債券的投資機會。

兆豐投信表示，美債殖利率推上新高峰，債券相對股票擁有較低風險的特性，而現在來到十年難得一見的高殖利率，美國投資等級債收益率超越5.5％，相對能享有穩健性及收益率的成長趨勢，分批布局時點到，建議掌握債市領債券息收。

施羅德環球收息債券基金產品經理劉又慈指出，債券殖利率曲線從倒掛到正常化，曲線會走向短端下行或長端上行的變化，在此情況下，當以靈活的存續期間策略因應未來降息環境。若未來美國利率會維持在高點更長更久，那麼以現下環境，當然不建議重壓中長期債券，以免價格波動。因此，同時布局在短中長期債券，並做不同幣別的靈活調整，是當前較佳的投資策略。

一般市場多認為，投資債券應該等到降息環境開始再進場，才能賺取債券價格反彈的資本利得。劉又慈認為，現金為王的投資策略，其實是輕忽了債券利息累積的時間效果，尤其目前債息收益率高，更是以時間換取債息報酬的好機會。

日盛全球創新科技非投資等級債券基金研究團隊預期，今年美國GDP上修，有極大機率經濟呈現軟著陸，且通膨增長率亦逐漸減低，具有高殖利率和成長主題的債券，例如科技非投資等級債券將有相對投資價值。

台新優先順位資產扺押非投資等級債券基金經理人李怡慧分析，優先擔保非投資級債在「優先」及「擔保」雙優勢下，讓投資人獲得較佳的資本保護，在市場大幅波動時，優先擔保公司債防禦效果更明顯。

新光投信固定收益部協理李淑蓉強調，全球債券市場再度出現罕見的投資甜蜜時刻，建議開始建立好債部位及掌握升息真正觸頂到降息後，債券價格向上彈升契機，現在進場先卡位，更能增添未來資本利得收入。