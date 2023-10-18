回檔之際 布局美投資級債ETF

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法人認為，升息終點不是在第四季就是會落在明年第一季，加上美國聯準會（Fed）主席鮑爾也提到，明年經濟硬著陸機率提高，因此在升息終點前後，將是加碼債券較佳的時點。

EPFR資料顯示，截至10月11日為止的一周，債市雖由賣超轉為買超，單周買超36.8億美元，然非投資等級債以及新興市場債依然呈現賣超，前者單周賣超33.3億美元、後者賣超13億美元。

安聯投信海外投資首席許家豪表示，今年來有些股或債的表現不盡如人意，但從現在這個時間點往後看，投資人要慢慢去思考開始增加債券部位。最主要是利率已來到相對高點，升息因素對債市影響也會來到相對高的位置，若再就景氣角度來看，對債券市場也會比較有利。

野村投信說，公債殖利率再升空間有限，信用債在歷經去年以來的回檔修正後，目前到期殖利率均在高檔，因具有較高債息做為保護，即使公債殖利率短線衝高，影響也有限。根據去年10月美國10年期公債殖利率達到波段高點後的經驗來看，當時殖利率從4.24％高點逐步下滑至今年2月低點3.39％，這段期間信用債表現均相當亮眼，因此反倒應該趁殖利率位於高檔時積極布局，看好美國的非投資級債券與投資級債券，及新興美元主權債。

凱基ESG BBB債15+（00890B）基金經理人劉書銘認為，美國10年期公債殖利率近期屢屢寫下歷史新高，但短期推升空間有限，即便年底前Fed再次升息，也應處於這波升息循環的末端，此時反而是布局美國投資等級債投資的好時機；另近日國際焦點以巴衝突所引發的市場避險情緒，對債市影響相對有限。

由於投資等級債具備企業債信品質穩健、違約風險低等優勢，在財務體質與信用品質的表現相對穩健，可考慮回檔之際分批配置美國投資等級債券ETF。