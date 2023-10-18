瑞銀：經濟軟著陸機率升 亞洲市場 雙印、陸股出彩

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瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）表示，由於經濟「軟著陸」機率上升，因此，在資金配置上，看好優質債，股票布局方面，亞洲個別市場有望脫穎而出，印度、印尼和陸股等表現有可能會超過其他市場。

瑞銀財富管理投資總監辦公室（CIO）亞洲資產配置主管胡俊禮表示，經濟似乎已非常接近平衡狀態，勞動市場降溫足以減輕通膨上行壓力，但又不至引發經濟衰退，經濟有可能「軟著陸」下，債券投資看好優質債券，尤其是高評級和投資級債券，預計優質債券未來6到12個月總回報可望達10％～15％，且以當前的收益率來看，未來12個月回報率成為負值的可能性很低。

至於股票配置，胡俊禮表示，亞洲個別市場有望脫穎而出，如印度、印尼和陸股的表現就可能會超過其他市場。看好印尼主要是來自於印尼穩健的經濟成長和有利的淨息差環境。8月印尼製造業採購經理人指數（PMI）創連續第24個月擴張，且較高的政策利率也為其金融業提供了有利的淨息差環境，印尼盾可望受到外部盈餘支撐，外商直接投資將保持穩定。

瑞銀認為，現今各資產類別都處於有良好回報前景的難得時刻，但投資者需要檢視投資組合，不宜持有太多的現金，要確保在各資產類別間有效地平衡配置，來管理潛在風險並獲得持久的回報。

除了瑞銀之外，先前滙豐以及渣打也都發表第四季資產配置看法。

滙豐銀行也認為，在美國政策利率已經觸頂，美國經濟軟著陸前景改善之下支持未來六個月市場風險偏好上揚，因此，採取溫和偏好風險的投資策略，並降低現金配置，並對全球投資等級債券和美國國債採高配、增持避險基金；雖對全球股市保持中性配置，然增加對持美股和亞股比重，並提高對印度和印尼部位，對陸股、香港及台灣股票持中性評級。

渣打銀行財富管理團隊同樣上調美股觀點至「看好」，主要是因聯準會的緊縮週期來到尾聲，並認為美國經濟「軟著陸」的發展優於其它主要經濟體，但建議對美股產業採取槓鈴式投資策略。此外，該團隊持續看好日股。對於債券的部分，渣打重申相對看好美元政府債及優質企業債，主要央行將放緩甚至扭轉緊縮政策。