高信評非投等債 抗違約尖兵

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升息近尾聲，吸引不少資金搶先布局債市，特別是能搭上景氣成長的非投資等級債，投信法人表示，雖然明年高利率環境仍將維持，可能造成債市違約率上升，但據統計，只要選對較高信評債券，即使持有非投資級債，違約率仍可控制在1％甚至以下的低檔水準。

PGIM保德信美元非投資等級債券基金經理人張世民指出，長期平均值來看，非投資等級債的違約風險多集中於CCC級債券，同期間信評較佳的BB級長期違約僅0.4％、B級也僅有1.4％，且根據目前最新數據，BB級的違約率已降低至0.2％，B級亦只有0.4％，顯見慎選較高評等的債券可降低整體信用風險。

今年來升息對債券的影響皆陸續反映在基本面，雖然對美國非投資級債造成部分影響，不過隨著升息見頂，整體風險屬可控範圍，且違約風險已不若疫情期間嚴峻，評估違約率將回歸正常化，不至於大幅走揚，搭配選擇高評等券次，不僅能參與債券高殖利率優勢，甚至有望獲得資本利得空間。

安聯投信認為，從聯準會近來釋出訊息觀察，年內降息機率偏低、資本利得空間有限，在債券投資上宜著重於收息為累積報酬率的主要目標，而因信用債目前收益率遠高於公債、基本面也仍偏穩健，故可具焦於信用債提供較佳的息收來累積報酬率。

不過因景氣衰退的風險與疑慮未消除，布局信用債時宜著重於信用評級較佳者，同時配置部分具防禦性的全球債以降低單一券種波動，以多元組合追求報酬。

群益優化收益成長多重資產基金經理人蔡詠裕強調，非投資級債的殖利率水準長期位居前段班，享有息收優勢，企業債務負擔未因利率快速攀高，及景氣動能放緩而明顯加重，利息保障倍數顯示企業賺到的利潤，用來支付債務利息仍是游刃有餘，未來預估違約率仍可控，隨升息循環料漸入尾聲，將受惠利率風險下降、資金尋求具高息優勢的非投資級債，後市表現仍值得留意。