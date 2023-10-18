信託公會 推高齡風險評估

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高齡風險評估試算

台灣社會高齡化嚴重，但很多人不知道自己是「危險老人」。信託公會秘書長呂蕙容表示，為引導民眾盡早體會高齡可能面對的各項風險，信託公會設計「高齡風險評估試算表」，透過簡易自我評估試算就可初步了解自身可能面對的各項財務狀況與高齡風險，對信託業者來說，也方便其宣導及推廣信託業務。

呂蕙容說明，「高齡風險評估試算表」包含「財務風險評估」與「非財務風險評估」兩大項目；「財務風險評估」是用以推估財務與長壽及資產流動性二項風險的高低值，提醒民眾先透過預估的各項費用與收入及盤點目前的資產，推算出預估退休準備夠不夠。

「非財務風險評估」則是將目前與民眾生活息息相關的高齡現象納入評估項目，包含「被詐騙」、「獨身或獨居」、「失智或失能」、「稅務風險及規劃」、「財富傳承」等五大項納入評估。完成填答後，即可呈現評估結果，讓填答人可瞭解自身需要加強防禦的風險種類。

表的設計是以高齡者面臨的主要風險為項目，問卷內容單純免留個人資料，花十分鐘就可完成，讓民眾可輕鬆簡易的填答，藉由評估結果可初步瞭解自身各項風險屬性是屬低、中或高風險，並可依評估結果對應找到各項風險防禦工具，有助進一步瞭解可提供解決風險的相關金融業務，找到適合自己的財產規畫方向。

呂蕙容指出，目前也正與陽明交通大學師生合作，教學生使用這套風險評估試算表來服務社區民眾，協助民眾了解自身狀況；目前試算表所列出的項目，都是與個人財產安排最相關的項目，未來將持續優化評估試算表功能與便利性。

民眾可定期或不定期自填試算，等於是可以時時檢視自身在退休金準備、資產盤點是否足夠，以及是否有被詐騙、失智或失能的生活習慣或狀態，也提醒民眾在財產繼承或預立遺囑方面是否應開始準備，讓不同年齡與程度的民眾都可利用信託制度滿足人生各階段的財產規劃需求，達到財產保障、退休安養、財產安心傳承等目標。

呂蕙容提醒，「高齡風險評估試算表」已置於信託公會網站「高齡者身心障礙者財產信託專區」的「高齡者身心障礙者信託相關資訊」項下，可提供民眾自評了解所處風險及缺口，及早判斷用信託、保險等金融防禦工具管理及抵禦風險。