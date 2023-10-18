長者財富傳承、保老本 國銀獻策

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台灣即將邁入超高齡社會，對高齡者來說，如何做好資產保全、財富傳承，國銀紛獻策。銀行業者建議，若是想做好財富傳承，可透過「保險金信託」，面對長壽風險想要保全保命老本，可透過「預簽型安養信託」保全退休金。

中信銀指出，保險金信託最大優點，即可根據個人意願專款專用，約定理賠金的付款方式，落實保險傳承的初衷。就像是讓保險再加上一層保險，因此保險金信託才有了「讓保險更保險」的美名。

中信銀指出，60歲以上的民眾要注意，由於身後的時空背景難以預期，如何控制身後傳承的風險，是財富管理中很容易被忽略的一塊，保險金給付結合信託，其資金運用較有彈性，信託契約除能約定像「定期領取定額理賠金」之外，還能設計保有彈性請款或給付模式，可約定受益人考上碩博士、生育子女、購車購屋，都能依信託契約約定請領一定的資金，也可以申請繳納遺產稅，讓受益人能夠及早順利地繼承遺產，充分達到保險預留稅源的特性。保險金結合信託可提供完善的財富傳承，也更貼近中高齡長者的全方位需求。

像現在詐騙盛行，對超過60歲、年紀大的高齡者來說，「預簽型安養信託」可以守住一生努力的辛苦積蓄，透過信託契約交付銀行控管，避免財產被詐騙、侵占或不當挪用；對子女來說，也可以減低肩頭上的奉養照護壓力，提早為父母建立長久、穩定的安養模式。

台新銀指出，「預開型信託」其特性為可預辦、無門檻、低簽約金，可協助民眾銜接退休規劃，提早建制完整財務保護傘。民眾可在身體健康時先簽訂信託契約，預先規劃信託用途及資金給付機制，凡資產未進信託帳戶前，無須繳納信託管理費，且啟動時機不受拘束。後續信託資產可以現金及保險金方式因應，隨時可存入信託專戶，建議提早規劃退休的民眾可運用預開型信託特性與彈性保障未來生活。