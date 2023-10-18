出國旅遊潮帶動 網路投保旅平險 年增逾1成

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

出國旅遊潮帶動下，據金管會統計，前九月網路投保的保費收入超過30億元大關，年增11％，銷售最好險種都是旅平險相關，尤其是近期民眾出國皆會在旅平險中加保海外突發疾病醫療險，投保件數年成長16倍。

保險局統計指出，前九月整體保險網路投保件數為444.2萬件，比去年同期326萬件，年增36％，新契約保費收入為31.6億元，較去年同期28.5億元，年增11％。前九月主要來自產險業貢獻383萬件、簽單保費收入27.8億元，年增近10%；壽險業投保件數61萬件、新契約保費3.8億元，年增21％。

壽險業銷售最好的前三大險種全是旅平險相關，前九月國人網路上買旅平險達23.4萬件、新契約保費收入0.75億元，年增1.3倍、1.9倍；而旅平險附加的實支實付型傷害醫療險，前九月投保件數22.3萬件、保費收入0.21億元，年增1.3倍、1.6倍；第三則是旅平險附加的海外突發疾病醫療險，投保件數約13.5萬件、保費收入0.46億元，年增16倍、5.6倍。

產險業銷售最好的依然是車險，以投保件數來說，銷售最好的依序是機車險、旅綜險（含旅遊不便險）、汽車險，機車險投保件數逾100萬件、汽車險65萬件，旅綜險則有70.6萬件年增4.3倍，保費收入3.5億元年增8.7倍之多。

前九月網路投保銷售業績最好的前三名的保險公司，壽險業為國泰人壽0.82億元、富邦人壽0.74億元、台灣人壽0.73億元；產險業為富邦產險10.29億元、新安東京海上產險5.22億元、國泰世紀產險3.03億元。