臺灣Smart ETF除息 今最後買進日

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儘管國際紛爭不斷，但是目前美國股市以及台股表現堪稱穩健，加上除權息旺季來臨，台股ETF也預計10月19日至23日陸續除權息。富蘭克林華美投信首次公告，投資台股的富蘭克林華美台灣Smart ETF基金（00905），依照公司公告內容，每單位受益權配發0.17元為預估配發金額，實際可分配金額仍然有可能產生變動，第三季將於10月19日除權息，若是想參與，建議18日收盤前買入。

今年以來，配息型ETF持續席捲整個台灣投資市場，不論股債都吸引不少投資人入手，配息型ETF於10月除權息已經熱鬧登場，預計共有12檔以上ETF將進行季度除權息，相關資訊可上網詳見各公司官網、投信投顧公會或公開資訊觀測站。

針對目前台股市場，富蘭克林華美臺灣Smart ETF（00905）基金經理人林孟迪表示，儘管美國經濟表現強勁，持續吸引資金進駐，但台灣股市中也有6成以上為科技資訊類股，也受惠於AI（人工智慧）新科技的推升，加上電子股庫存調整告一段落，AI伺服器的訂單需求大開、科技新產品陸續上市等，這些都有機會持續推動台股指數再上一層樓，建議長期布局。

富蘭克林華美臺灣Smart ETF（00905）的三核心策略，透過為品質、價值以及動能因子來追求市場報酬（β）＋超額報酬（α），其中「品質因子」篩選財務品質以及結構佳的公司股票，「價值因子」使用股東收益率等5項指標篩出台股具評價面低估值機會的公司，「動能因子」則是追尋股價技術面趨勢之外，也追尋企業盈餘動能，組合成技術面以及基本面的順勢投資策略。

富蘭克林華美投信認為，在目前波動的市場中，又面對政策寬鬆與緊縮的臨界點，利用多因子策略追求在牛市行情透過動能乘風而上，熊市行情則更重挑選價值，盤整則是透過品質來強健抗震，盡可能協助做到「漲時重勢、跌時重值」等「智慧新存股」的目標，並且期望能讓投資者能更簡便且順利的投資台灣股市，彰顯Smart Beta多因子選股的特性以及優勢。