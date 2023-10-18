凱基投信：三利基雲端題材可留意

已將目前網頁的網址複製到您的剪貼簿！

10月以來市場很不平靜，以巴衝突推升市場風險趨避情緒，加上擔心美國聯準會（Fed）可能升息等政治、經濟因素交雜下，影響美股動盪加劇。凱基投信表示，通膨數據雖仍見起伏，但通膨成長率呈現趨緩，考慮到美國製造業未見明顯復甦，評估Fed現階段不升息的機率為7成，升息進入尾聲的情況下，建議可趁市場震盪之際，逢回布局企業獲利能見度高、趨勢可期的標的。

凱基雲端趨勢基金經理人馮紹榮表示，美國經濟擴張雖趨緩，但還不至於衰退，可能往溫和擴張的方向發展，雖有壓力但仍可控，建議可持較為正面的心態去思考後續的美股走勢變化，惟需要留意產業發展趨勢及企業獲利表現，如市場對蘋果新機銷量和相關供應鏈的銷售表現及財報數字。

產業景氣部分，馮紹榮分析，科技業半導體產業營收應已走過最壞的谷底，市場先前激烈反應的庫存疑慮，目前已可見持續去化改善，從科技產業過往淡旺季循環來看，受惠於消費旺季帶動，每年第四季與第一季向來是產業銷售表現較為強勁的季節，投資人可從接下來的感恩節、耶誕節等節慶消費買氣強弱，來研判第四季科技產業出貨狀況及其前景，是否有回補庫存的機會。

馮紹榮認為，除了關注半導體，投資人也可留意具備三大利基的雲端題材，首先是公有雲需求持續擴增，會帶動雲端基礎建設採購；第二是生成式AI所需的硬體基礎建設，如ChatGPT所帶動的AI伺服器等相關基礎建設需求；第三則是受惠於企業辦公室作業自動化需求穩定，或能挹注辦公室作業軟體銷售的個股或類股；同時亦可進一步留意AI軟/硬體供應鏈、底部價值浮現之產業、記憶體及景氣循環股等後續表現。

馮紹榮進一步分析指出，生成式AI應用持續發展，不僅止於ChatGPT，近期掀起全球網民跟進使用的AI照片生成APP也是一例，不僅持續帶動生成式AI話題熱度不墜，更將生成式AI的應用與想像予以擴增，而生成式AI相關供應鏈的發展與應用服務亦可望為雲端趨勢股表現引路。