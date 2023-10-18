紡織展 業者秀永續研發成果

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由經濟部國貿署指導，紡拓會主辦的第27屆台北紡織展於昨（17）日假南港展覽館1館盛大舉辦。為展現政府對紡織業的支持，副總統賴清德特別蒞臨，與紡拓會董事長郭紹儀、名譽董事長徐旭東，以及總統府資政沈榮津、經濟部次長陳正祺、文化部次長王時思、國貿署署長江文若和產業技術司司長邱求慧，共同出席開幕典禮，國內外紡織業者、公會代表等貴賓熱烈參與，為紡織業年度盛事揭開序幕。

郭紹儀表示，台北紡織展是臺灣紡織業最重要的活動，今年有381家廠商參展，攤位數達952個，更有超過71個國際品牌來台參與採購洽談會。雖然今年國際經濟環境不佳，以外銷為主力的紡織業，面臨空前的挑戰，本屆在紡織業界力挺之下，維持相當展出規模，深表感謝。郭紹儀也提到，氣候變遷日益嚴峻，營商環境面臨挑戰，如何在永續環保和經濟成長之間取得平衡，已成為全球關注的焦點。當國際品牌宣示減碳目標，作為他們最可靠的合作夥伴，臺灣紡織業者正朝永續和減碳方向邁進，投入可觀的資源及努力，成果皆在台北紡織展中呈現。

副總統賴清德表示，臺灣紡織業經幾十年的努力，使得臺灣紡織業產業結構完整。以2022年在貿易及生產表現為例，紡織業創匯達新台幣1,571億元，成為我國第四大創匯產業，對國家整體有著很大的貢獻。

副總統還提到，臺灣機能衣在奧運及世界杯足球賽的表現享譽國際，值得鼓勵。當全球智慧化時代來臨，企業積極投入智慧製造及進行數位轉型，業界的成功代表臺灣未來的希望。也希望結合各界，打造臺灣在經濟上成為日不落國，積極改善臺灣的投資環境，歡迎臺商鳳還巢回臺投資，並鼓勵立足臺灣的企業加碼投資。

臺灣不會放棄加入區域經濟，讓臺灣能真正立足布局全球，產品得以行銷全世界，來達到臺灣成為日不落國的產業發展目標。

在開幕典禮上，文化部積極媒合臺灣紡織廠商與時裝設計師品牌合作，於台北紡織展開幕籌辦「永續 勁時尚」服裝動態展演，傳達臺灣時尚產業鏈合作之亮麗成果。

台北紡織展依產業發展趨勢及市場脈動，聚焦「永續環保、機能應用、智慧製造」三大主題，展現臺灣紡織業迎向創新永續的研發成果。

典禮之後，由董事長郭紹儀與董事長徐旭東陪同賴副總統一同參觀台塑企業、遠東新世紀、力麗集團、旭榮集團、儒鴻、集盛以及紡織產業綜合研究所等業者攤位，更進一步了解臺灣紡織產業的創新及永續，並給予關切與鼓勵。紡拓會歡迎各界蒞臨2023年台北紡織展，瞭解臺灣紡織業的創新與轉型。