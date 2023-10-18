亞灣智慧科技大樓 動工

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為擴大南部智慧科技產業群聚，產業園區管理局啟動高雄軟體園區第二園區設置計畫（簡稱高軟二期），主要公共設施已竣工，特於14日舉辦「智科路」啟用典禮，同時宣示亞灣智慧科技大樓正式動工，預期未來高軟二期將帶動100億元投資效益，創造33億元年產值。開工典禮由行政院院長陳建仁親自主持，經濟部次長林全能、高雄市長陳其邁、立法委員賴瑞隆以及許智傑等各界貴賓均蒞臨見證。

陳建仁院長致詞時表示，亞灣智慧科技大樓的開工，代表著台灣在半導體等產業發展很好外，更重要的是，象徵進入智慧科技及AI的時代。

陳院長說，科技與文化結合在一起，那台灣就不只是科技的國家、也是藝術、文化的國家，可以帶來更多新的產業進駐，這也是亞洲新灣區軟體園區的優勢。

經濟部次長林全能指出，高雄軟體園區二期亞洲智慧科技大樓順利開工，關鍵成功之處在於中央上位政策、立委支持、與地方政府的緊密夥伴關係及園管局相關工作團隊的努力。林次長表示，亞灣智慧科技園區的未來核心工作包含連結新創、創造產業群聚、成為人才培育基地及擴大新南向的能量輸出，而亞灣智慧科技大樓正為此核心工作扮演重要角色。

產業園區管理局楊伯耕局長則表示，第一棟大樓採統包方式自行興建，規劃1萬坪產業空間可供租購，設計造型連結高雄港貨櫃碼頭及地景藝術為啟發構想，全棟導入智慧科技應用服務，並配置員工生活與商業服務空間，預訂明年初公告預租售作業。竭誠歡迎國內外廠商投資，搶先進駐亞灣智慧科技大樓，或承租高軟二期B、C坵塊限量素地，自行興建企業營運總部或研發中心。