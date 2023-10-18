醫療暨健康照護展 開放報名

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外貿協會主辦的「台灣國際醫療暨健康照護展」，明年6月20日至22日在台北南港展覽2館展出。以「全齡照護」、「智慧醫療」、「醫材廊道」三大主題，整合醫療、照護以及科技產業，打造最完整的健康產業生態系。展覽已開放報名，歡迎企業踴躍參加。

今年展覽參觀者較疫前成長22％、國際買主人數亦回到疫前近9成、創造近百場一對一採購洽談會，明年將在此成績下趁勝追擊，持續瞄準批發商、代理商、進出口商等專業買主觀展洽商，並邀請醫事人員、照護人員、醫學會、照護中心等醫護體系專業人士參觀交流。

明年「台灣國際醫療暨健康照護展」呈現三大主題為業者提供最佳的交流平台，「全齡照護」關注從0歲到100歲，不同階段健康所需的運動健身用品、保健品及輔具，「智慧醫療」聚焦科技化、數位化的創新醫材，使醫療變得更加精準與便捷，「醫材廊道」匯聚醫材原料、配件、耗材與成品，展示最多元的醫材產業鏈。

該展首度規劃「長照及社區跨域照護主題館」，匯聚地方政府長照資源、居家及社區照護設備與系統、復健設備、以及整合式照護服務內容參與展出，為台灣高齡社會的未來做好準備，主題館將提供整體形象曝光，成為展場的吸睛亮點。

展中將舉辦探討全球市場動態的國際論壇、媒合國際商貿的採購洽談會、彰顯產品與技術的產品發表會。更多資訊可至官網（www.medicaltaiwan.com.tw）查詢。