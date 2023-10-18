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Alfa Laval 投入氫能指標案

參與歐盟重型車輛加氫站、北海綠氫廠建造計畫

  • 工商時報 陳逸格
●Alfa Laval投入歐盟重型車輛加氫站與10MW綠氫廠建造計畫，促進氫能發展。圖／Alfa Laval
●Alfa Laval投入歐盟重型車輛加氫站與10MW綠氫廠建造計畫，促進氫能發展。圖／Alfa Laval

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數年前，業界對氫能的應用仍有許多遲疑。如今在世界各地，已能看到多項氫能商業化應用的先導專案，如火如荼地開展中。

據研究，到2050年前，氫能可望占全球能源需求的20％。可能原因是，全球約有47％的產業無法徹底電氣化，而人類社會又急需新興替代能源以擺脫對化石燃料的依賴，氫能作為適用於多種領域的能源載體與原料，便成為熱門選項。

歐盟的《展望歐洲（Horizon Europe）》科研計畫，以因應氣候變遷、實現永續發展目標、提升歐盟技術力與經濟成長、數位轉型等四大目標，作為技術研究與創新投資的方向。其中一項指標性的子計畫為開發貨車與巴士等重型車輛的大容量加氫站，計畫期程從2023年至2027年，包含概念發想、設計建造到實際營運兩個示範加氫站。

歐盟將全額資助這項計畫，並整合Alfa Laval（阿法拉伐）、ENGIE、HRS、FAURECIA、LAUDA、ZBT、EMERSON、TESCOM和BENKEI等九家企業，聯合開發並測試驗證大容量加氫站的商運模式。Alfa Laval的熱傳技術，將應用於開發可在10分鐘內為車輛安全加注100公斤氫氣的加氫站。對於熱交換器來說，要將氫氣在注入車輛儲氫槽之前，冷卻至攝氏零下30度，是極大挑戰。

歐盟另一項氫能開發的代表性專案為海上製氫專案（Hydrogen Offshore Production for Europe），又稱希望專案（Project HOPE）。

綠氫開發與再生能源部屬息息相關，為盡可能取得離岸風能並減少能源損失，於北海建造10MW綠氫廠的海上製氫專案因而展開，預計2026年中開始生產綠氫。　　Alfa Laval與八家企業組成技術聯盟，提供高效熱交換器於產製、配送、儲存、使用等氫能關鍵供應鏈，並利用電解槽熱能純化海水，為氫氣製造提供潔淨水系統。

氫能開發有賴跨界技術合作與政府支持，Alfa Laval 投入跨國聯合開發專案，為加速氫能應用做出貢獻，並確保熱交換器等核心設備能滿足產業的永續發展需求。

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