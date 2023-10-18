奇裕企業 客製化太陽能發電系統

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「綠能」、「減碳」是全球各級企業的共同議題，創能、儲能、節能則入列能源管理方案的標配。代理以色列SolarEdge全球領先智慧能源解決方案而知名的奇裕集團，10月18～20日參加南港展覽館一館（展位:I0200）登場的ENERGY TAIWAN 2023展會，以創能、儲能、節能為主軸，展出領先創新綠能科技，呈現包括SolarEdge多樣化的工具，現場並有團隊專業工程師協助企業用戶打造量身訂作太陽能發電系統的最佳設計規劃；建置高效能智慧型太陽能發電系統，在未來20年為客戶帶來最高安全性及最佳投資報酬。

近來，為提升企業競爭力，很多國際大廠因RE100的綠電承諾及ESG議題，同時要求供應商必需共同負起對環境的責任以達使用再生能源的目標，奇裕集團也已加入太陽能電廠投資行列，大家一起為全球環境改善盡力。

再者，奇裕引進的Solaredge Home家用光儲備援系統是又一亮點。該套系統的問世，就是一套有光電、有儲能電池，再加上備援控制介面及完整APP組合而成的系統。最根本能量來源是屋頂的光電板，可以發電出來直接使用，也可以儲存起來。而備援控制介面這台機器，在電網停電時立即切斷與電網的通路，轉由光儲系統供應家用的負載。

此外，奇裕集團也引進革命性的太陽能電廠健檢工具代理，協助EPC施工模組驗收、協助業主改善發電及已併網電廠改造！10月18～20日歡迎關心地球永續的企業好友們蒞臨南港展覽館一館（展位:I0200），現場備有茶水、咖啡、小點心，提供給每位來賓享用、在溫馨的氣氛中收獲最尖端的能源管理方案。