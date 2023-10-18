亞力大功率組串式變流器 年底上市

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成立55年的重電大廠亞力電機（1514），經營電力及能源產業超過半世紀，團隊以多年重電經驗跨足太陽光電變流器領域，很快成為許多太陽光電開發商及EPC業者指定的合作夥伴。

近年隨著大型太陽光電案場日益增加，亞力也快速因應推出多款大功率組串式變流器系列產品，及時滿足市場需求。

淨零碳排、能源轉型已成為各國主流的發展趨勢，近年台灣太陽能電廠開始朝大型案場發展，亞力針對大型案場的需求推出110KW/136KW的大功率太陽能變流器，此一機種特別設計搭載12個最大功率追蹤器，以因應大型案場因為覆蓋面積大，太陽能板容易遇到日照角度不同的發電效率問題，或是遇到需要搭配新型大功率太陽能板使用時，也可採用各追蹤器直接單迴路輸入設計，可避免再使用複雜的串並聯設計，得以提供客戶最佳的發電產出及設計彈性。

亞力指出，大型案場因太陽能板迴路非常多，往往需要長時間的觀察及比對才能找出發電異常的迴路，亞力新推出的變流器還搭配了各太陽能板迴路實時組串電流偵測的功能，一旦遇到遮蔭或太陽能板發電異常，可直接從各組串電流的異常快速判斷出問題所在，進而快速著手排除異常。

隨著太陽能模組耐壓的增加，最近有許多超大型案場採用1500Vdc的設計，亞力也快速推出新款225KW（1500Vdc/800Vac）太陽能變流器，最新款設計的225KW（1500Vdc/800Vac）太陽能變流器也已在認證中，預計今年底推出上市，滿足超大案場客戶的需求，225KW變流器也與110KW/136KW相同採用12個最大功率追蹤器的設計，也同樣具備各迴路組串電流實時偵測的功能。

此外，面對電動車市場蓬勃發展及相關法規的要求，亞力也加快腳步深化發展電動車充電樁，目前160KW CCS電動車直流快速充電樁取得標檢局自願性產品認證（VPC）證書之外，針對電動巴士充電站的能源管理後台，也有完整穩定的解決方案。

亞力針對台灣能源轉型推出的太陽光電變流器、電動車充電樁、能源管理及相關解決方案，10月18日起在2023 Energy Taiwan I區0128攤位一連展出三天。