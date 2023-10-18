BigSun太陽光電追日系統 廣受好評

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人類的工業發展迅速，猛烈衝擊自然環境，在溫室氣體大量排放後的今天，已讓全球氣溫上升攝氏1.2度，極端氣候帶來的衝擊也越來越強烈與頻繁。水深火熱，已是地球上許多地區的寫照，如何能夠確保糧食安全，又能夠產出足夠的綠能，成為一大考驗。

太陽光電能源科技股份有限公司BigSun Energy Technology經過十年以上的研究發展，推出的iPV Eco Systems廣受好評，被譽為新時代的諾亞方舟！前美國在台協會理事主席卜睿哲博士在其新書《艱難抉擇》一書中說到，台灣有一家公司正在做一件事「化不可能為可能」！這家公司就是位於台灣科技重鎮新竹的「太陽光電能源科技股份有限公司」。

BigSun太陽光電董事長羅家慶說，「化不可能為可能」其中有一件就是在說，太陽光電追日系統下方種植咖啡樹，也就是我們所說的樹電共生，BigSun公司獨家打造的iPV追日系統搭配雙面發電模組，已創下每KW系統發電10.76KWH的紀錄，在這個創新發明及配套下衍生出的應用系統，讓魚電共生有冬暖夏涼的養殖效益、預防強降雨造成漁業損害的保護傘。

太陽能發電除了售電，也可以確保魚池用電安全更有保障，全球的沙漠巨大！可以產出的太陽能綠電數量可觀，如果配合半日照的設計加上溫室或網室可以增加許多的農作物產出，對於缺乏農產品的地區將會是具有多贏效益的最好選擇，我們強烈建議所有的太陽能業者及投資人都應該採用具有一地兩用的優良設計。

羅家慶表示，AI iPV追日魚電共生應用具有「生產魚產＋綠能雙提升，降低溫室效應提高漁農業產值最佳設備」諸多優點特性，例如，架高設計應用於農電共生、魚電共生、樹電共生、畜電共生，搭配溫室、網室應用的效果絕佳。太陽能板覆蓋40％比率時，AI系統可調整60～100％的光線進入溫室，可配合漁池傳統曬池塘消毒模式。物聯網IOT可遠端監控及操控。提升光電轉換效率到最大值，發電比固定增加50％以上。AI智能可變角度可正向跟蹤太陽也可逆向跟蹤太陽，座標自動生成100年，全球任何緯度經度可用。