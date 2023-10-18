格斯用行動證明台灣芯實力

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格斯科技（6940）挾著GWh電芯超級工廠正式量產新高度，參與ENERGY TAIWAN「台灣國際智慧能源週」展，推出一系列自主設計開發、生產的鈦酸鋰（LTO）快充放電池芯/模組、高鎳鋰三元（NCM 811）高能量電池芯/模組、VDA355電池組、3kWh行動電源、15kWh家庭儲能系統等產品。

格斯自成立以來即專注各式新穎材料與鋰電池芯開發與應用，立基於自身厚實的電池材料研發能力，透過「連結在地」、「連結未來」、「連結國際」三大發展方向，累積國際級高端電池芯研發能量，加速推動全球能源轉型，朝向環境永續目標邁進。

儲能與電動車 為兩大發展主軸

格斯科技以深耕研發支持政府「十二項關鍵戰略」，從鋰電池上游材料、鋰電池芯、模組到各式應用產品，特別是團隊掌握先進材料技術，以鈦酸鋰（LTO）、高鎳三元（NCM811）搭配矽碳負極的高端電芯為核心，垂直整合發展應用於電動車、儲能等各式高端鋰電池產品。透過參與全台最具指標性的再生能源產業展會，格斯接軌國際，讓全球看見台灣高端鋰電池芯的技術實力。

追隨日、韓電芯大廠重點發展高鎳三元鋰電池芯的腳步，本土鋰電池芯新創公司-格斯科技也選擇深耕技術難度高、終端市場使用條件嚴苛、特殊的LTO鈦酸鋰、高鎳三元（NCM 811）電芯產品，走一條台灣電芯同業罕見路徑；成立八年來，格斯陸續開發出LTO鈦酸鋰快充放軟包電池芯/模組，及NCM811高鎳三元高能量軟包電池芯/模組，以及各式儲能系統、電動車電池、車用電池、無人機等應用產品。

格斯NCM811電芯隨著電極材料能量密度提升，續航力將大幅增加，例如，使用100KWh的NCM811電池的乘用車行駛里程可達500公里，傲視同業其他材料鋰電池；NCM811電池再搭配液冷技術、SiC逆變器，以高壓低電流，減少電池發熱量，延長使用壽命；格斯的高鎳三元電池應用規劃，以電動二輪、四輪載具與無人機為主。

攜手產學研打造 能源轉型新未來

鈦酸鋰（LTO）電池具有出色高安全及長循環壽命，循環壽命超過一萬次以上，且不會出現明顯性能衰退，以每天完整充放電兩次計算，使用壽命可達十五年以上。相比之下，其他材料鋰電池壽命在2千至4千次，且可用電量降至80％以下，因此，鈦酸鋰（LTO）電池使用上，可替客戶省大量維運或更換成本；成為需要高可靠度與長期使用的電動載具與儲能解決方案的理想選擇。

今年中格斯科技與中研院、台科大三方合作開發出下一世代高能量密度的奈米級矽碳負極材料，成功突破最關鍵性的導電性、高膨脹率問題，可大幅提升自家電芯的能量密度，有利於未來拓展國際高端電池應用的電動載具、儲能市場商機；例如，鈦酸鋰（LTO）高速快充軟包電池芯適用於電動巴士、電動堆高機、自主式移動機器人（AMR）、無人搬運車（AGV）、商用船舶、煞車電力回收系統及自動調頻（AFC）儲能系統。高鎳鋰三元（NCM 811）高能量軟包電池芯適用於新能源電動汽車及無人飛行載具。

智慧能源週 秀多元鋰電池商品

今年台北國際智慧能源週展中，格斯科技展出的鋰電池產品應用橫跨基地台、啟動電瓶、大型行動電源、電動三輪車、電動車、電動巴士、家用儲能系統等多元商品。主要產品如下：

一、12V LTO電池模組：電池組單顆為12V/50Ah，採LTO電芯且內建BMS，外殼採一般鉛酸電池尺寸，可減少舊式鉛酸載具更換鋰電池的改裝成本，目前用於基地台與啟動電瓶，模組最多可4串2併，即電力最高為48V/100Ah，電池組串聯間有自動平衡功能。

二、3KW行動電源：3KWh行動電源採高鎳三元電芯設計，可用於露營、攤販或室外維修等移動中用電需求，內置充電器可直接市電充電，外部設三個萬國插頭，兩個USB-A、兩個USB-C，提供多元輸出，面板有剩餘電量顯示螢幕。

三、24V LTO電池模組：此電池組為24V/25Ah，採LTO電芯，內建BMS，外殼採一般鉛酸電池尺寸，減少舊式鉛酸載具更換鋰電池的改裝成本，目前用於電動三輪車電源供應。

四、VDA355 LTO/NCM電池模組：採用德國車廠常規尺寸VDA355尺寸，採用不同體系的軟包鋰電池芯製作電池組，有利於客戶模組化、規模化，可應用於電動載具電源，同時減少後續加工難度，也可用於一般車款及電動巴士。

五、15KWh儲能系統：格斯的智慧家庭儲能系統主要用於太陽光電應用搭配方案、緊急備用電源、智慧用電實踐。整機由格斯設計，台灣製造，嚴格控制品質並擁有完善的維護服務。採48V系統規格，系統電壓區間易與市面常規PCS（能源轉換系統）搭配，相容度高。此外電芯通過UN38.3安規認證，整套系統擁有格斯設計的LTO專屬電池管理系統（BMS），用戶可清楚監控設備，保護電池充放電狀態，延長電池使用壽命。

格斯擁有全台首座GWh等級軟包鋰電池芯超級工廠，這座投資40億元新台幣，坐落於中壢工業區的1GWh鋰電池芯超級工廠今年5月落成啟用，進入代工客戶產品試產與廠驗，邁向量產與進行IATF-16949車規認證。新廠區落實節能減碳，採用綠色低碳排方案，廠內設備每年可節省逾7,000萬度電；廠區廢水回收利用機制，有效節省水資源；廠區嚴格執行碳足跡檢驗以符合國際標準，為地球環境永續貢獻。

今年格斯科技首度參加亞洲企業商會舉辦的第17屆2023亞太傑出企業獎（APEA），格斯以推動綠能永續及企業管理表現傑出，在台灣區頒獎典禮暨晚宴獲頒「優異勵志品牌」以及「卓越企業獎」兩項獎項，於亞太地區眾多優秀新創企業中脫穎而出。放眼未來，格斯將持續鑽研新世代電池發展，攜手產官學研，探索與深化台灣鋰電池材料與電芯技術，搶攻全球電動載具與儲能應用市場訂單，擦亮MIT鋰電池招牌。