玖鼎智慧電表 海內外穩步拓市

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在全球先進讀表基礎建設（AMI）以及2050淨零碳排加速節能減碳、碳足跡管制大趨勢下，台電智慧電表主要供應廠玖鼎電力（4588）以創新及高可靠度、長壽命的智慧電表，以及電力監控設備、電能管理系統產品與服務，協助台電智慧電網建設，工商業用戶電力管理自動化與效率化，近年迎來企業營運快速成長的新階段。

成立18年，設立於竹科的玖鼎電力，技術團隊來自工研院綠能所，團隊擁有電力量測、通訊、電能量測系統整合等核心技術，同時經營台電電業及工商業電能管理市場，產品聚焦智慧電表、電力監控儀表、電能管理系統三大類；玖鼎早期從工商業用配電盤表及電能管理用表起步，歷經產品開發導入期、第二階段的自給自足與台電智慧電表技術養成期，2018年取得台電首批智慧電表標案，進入企業發展第三階段的成長期。

玖鼎電力同時經營電業與工商業市場，由於團隊掌握電子電表完整核心技術，具有自主設計開發能力，歷經十多年工商業配電盤表、電能管理用表的實務經驗與技術養成，五年前首此取得台電智慧電表標案，驗表裝機後，高可靠度獲得台電很高的評價。玖鼎三款新型智慧電表率先通過台電所有測試與認證，取得選擇性招標資格，成功執行多項標案，成為台電穩定的供應商。

玖鼎電力董事長陳展鵠博士指出，從全世界電表應用來看，電業、工商業這二塊大市場，少有廠商兼營，玖鼎很獨特，兩邊市場都做；電業市場規模約80～90億美元，工商業（配電盤與電源管理）市場規模約50～60億美元，隨著ESG、碳足跡盤查，工商業市場越來越大；十多年來，玖鼎已是配電盤表領導品牌之一，在國內主要電源管理系統整合商、終端工商業用戶，玖鼎也都建立良好的品牌聲譽。

陳展鵠表示，未來玖鼎將繼續深耕能源管理市場，以高階、中階、低階完整的產品線，用於各場域，讓更多系統整合商願意使用我們的電表。國內市場上，不論系統整合商或配電盤廠，以更彈性銷售策略，透過快速彈性化微調產品規格或通信功能，彈性出貨、價格、價量關係，吸引中間商的合作意願，也接受OEM/ODM訂單。

在國際市場上，電業、配電盤用表這二個領域都跨出去，開發更完整電表產品線，功能與系統整合介面更完整，讓客戶接納度更高，將來在國際市場上做到「一站購足」，推動品牌合作，與客戶形成產品互補，OEM/ODM合作，縮短經銷流程，加強對客戶的支持，擴大國際市場版圖。

玖鼎的主力智慧電表及核心技術將衍生更多新應用，例如，台電在用戶端電表收費之外，輸配電網故障監測管理可減少電網斷電風險，另外，針對電動車充電樁的計量量測與安全保護，已提供模組產品與充電樁製造廠合作推廣。