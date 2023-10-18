儲盈 推壁掛式家用儲能TaWow

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儲盈科技以全方位儲能服務專家，致力打造安全、高效、穩固的儲能系統；聚焦電芯材料研發、電池組合技術運用、電池管理系統，提供儲能系統全方位解決方案。今年儲盈推出多款亮點儲能產品-Alice系列戶外電池機櫃、Aurora系列液冷式儲能貨櫃、壁掛式家用儲能新品TaWow，深耕儲能商機。

儲盈科技廣泛的儲能解決方案，可多元因應搭載低、中、高電壓與電池容量，根據實際使用條件與客戶的不同需求，提供客製設計，適當的電池模組及BMS電池管理系統等完整配套方案，廣泛服務工業用備載能源、電信網絡、數據中心、智能電網、家用儲能、電動車、大型儲能等市場。

多年不斷鑽研電芯改良，儲盈選擇採用STOBA納米樹狀聚合物技術及前瞻科技的高孔隙率隔離膜技術，打造獨有的高安全性電芯，結合高品質機櫃、專業電池模組技術，以及液冷、溫度控制的20尺、40呎貨櫃，穩步跨足大型儲能市場。

Aurora系列液冷式高容量儲能貨櫃採用安全可靠的多層次消防系統，適用於工商業園區、不間斷緊急備載能源、電動汽車充電站、孤島無電區。Alice系列戶外電池機櫃適於光儲應用，具IP55防水防塵，可做電動車充電樁之戶外儲能。家用儲能推出造型簡潔美觀的薄型壁掛式儲能產品TaWow，具IP65等級防水防塵，提供家庭不斷電的生活。