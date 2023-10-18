穩得 加大布局鋰電池安規測試能量

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EMC及線路保護一站式服務大廠-穩得（6761），擁有完整的EMC與保護元件產品線、經驗豐富的EMC專業技術團隊及測試認證的實驗室，提供客戶完整解決方案，加速新產品上市。看好未來電池在4C及電動車的關鍵地位，穩得提前於110年第二季布建鋰電池安規測試實驗室，111年第一季投入營運，今年Q4規畫加大布局藍圖。

穩得專業提供符合法規要求的安規測試實驗室及設備，並藉由專業工程師協助測試，提供法規要求的各項測試項目，並測量多個關鍵參數，如電壓、電流、內阻等，藉由測得的穩定數據及可靠結果，來評估及預測電池的整體性能、狀況、風險係數及壽命等，力求提早發現電池潛在的問題及風險，追蹤電池的性能變化，以確保電池的可靠性及安全性。

穩得指出，電池安規測試的未來趨勢與機會，如下：

一、電動車/E-Bike：隨著電動汽（機）車與E-Bike的普及和可再生能源的使用增加，對高性能與長壽命電池的需求增加，將帶來更多的電池測試需求。

二、能源儲存：儲能系統用於穩定電網電力，並在用電尖峰時提供備援。儲能系統需要穩定的電池性能，電池檢測在此領域尤為關鍵。

三、快速充電技術：隨著電動車與E-Bike對快速充電技術需求增加，需要更多的測試與評估，以確保電池在高速充放電時的安全性和效率。

四、再生能源：例如，太陽能、風能需要有效的能源儲存，這將推動電池技術的發展與檢測需求。

五、新型電池技術：隨著新型電池技術的發展，例如，固態電池，將需要進行更多的研究及測試，以確保其可行性與性能。

六、環保與安全：電池檢測也將在環保與安全領域發揮作用，以確保電池的可回收性及處理過程的安全性。

針對未來電池安規測試實驗室與設備的投資布局，穩得表示，在硬體建置上，規畫2024年新增獨立電池測試廠區，因應未來儲能相關產品及高功率需求電子產品執行檢測認證，並隨市場需求變化，靈活調整，以容納新技術及增加測試能量。另外，透過實驗室精簡流程及更系統化的管理作業，以及自動化及高通量測試，減少人力，提高產能。並已規畫布局中大型電池測試能量及場地，以滿足日趨提升的電池產品測試認證能量及市場需求。