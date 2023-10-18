海外、大型儲能應用邁收割 創奕樂觀明年營收倍增

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創奕能源從磷酸鋰鐵電池材料、模組到電池系統整合的核心技術出發，延伸發展電動巴士、儲能系統二大終端應用，2016年迄今，創奕在國內電動巴士交車實績逾300輛，並藉著這300套電動巴士大型高壓移動電池系統的成功管理經驗，順利拓展海外電動巴士市場，大型儲能系統應用布局也逐漸發酵，展望2024年，創奕營收將倍數增長，外銷占比將突破5成。

創奕能源指出，作為國內電巴主要供應廠之一，創奕電動巴士領先市場率先搭載自主開發的專利液冷式電池組、電動車隊雲端大數據管理系統、國產智慧化系統與電能補充系統、國產馬達動力傳動系統等關鍵軟硬體系統，整車除符合交通部「電動大客車補助辦法之整車附加價值率」要求，也配合政府關鍵組件國產化政策，申請並獲通過國產化新車型開發計畫，藉由創奕目前佈建的海外通路，協同國內電巴供應鏈廠商，以大帶小，攜手進軍海外市場。

2023年創奕能源拓展海外電動巴士市場成果不俗；印尼電動巴士市場主要供應電動巴士之底盤重要部件、三電系統及雲端電動車隊智慧管理系統，結合當地合作夥伴共同打造高本地化率之電動巴士，今年11月可望取得12米電動公車合格證，2024年印尼訂單預估100輛以上。此外，印度也於今年9月接獲200輛9米電動巴士訂單，預計2024年交貨。

面對政府能源政策全面推動包含創能、儲能、節能及智慧系統整合之能源轉型計畫，積極建構儲能系統電力輔助能量，帶動國內儲能電力輔助服務市場龐大商機；近年創奕能源藉由團隊在鋰電池材料的高度專業性，以及自主開發關鍵的BMS電池管理系統，整合推出以磷酸鋰鐵電池為核心的儲能系統產品方案，獲得市場不錯的回應。

創奕能源董事長黃振聲指出，2023年創奕在大型儲能系統訂單逐漸發酵，建置中之三個AFC案場，預計在年底前陸續上線。另大型長效型儲能亦在規劃建置中。海外部分也接獲日本企業型儲能系統訂單，將於今年11月出貨。創奕在儲能系統接單出貨展望十分樂觀，2024年出貨將超過100MWh以上，大步邁向儲能應用新里程碑。