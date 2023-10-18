迪吉亞儲能系統 性價比高

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迪吉亞節能科技公司專注生產低內阻、高倍率、大容量之方型磷酸鋰鐵動力鋰電池芯，並自行開發電池管理系統（BMS）及各種PACK模組、電池櫃、電池儲能系統，應用於各種電動車及各式儲能系統。今年迪吉亞推出各式高性價比儲能系統，也在能源局國產化要求下，獲模組、系統廠策略合作，共創儲能商機。

迪吉亞專精開發生產大容量方型磷酸鋰鐵電池芯，產品種類齊全、可客制化，主要規格有50AH、70AH、100AH、230AH、300AH，主要優點，電池芯低內阻0.3-0.5mΩ不發熱，電壓一致性好，材料特性不自燃不自爆，電芯結構設計有洩壓等安全防爆功能，50AH可3C高倍率放電，BMS電池管理系統具AI平衡功能，電壓一致性好、壽命長、續航里程穩定，電芯取得UL認證，保固期長達10年；PACK模組具組裝簡便、自動平衡系統及遠端監控、水冷散熱系統、續航里程穩定等特性，工作期可達20年。今年迪吉亞將電芯更換成銅極柱，未來PACK模組容易更換單電芯，有助大幅降低維運成本。

在全球能源轉型、低碳經濟趨勢下，創能、儲能、節能成為市場主流趨勢，迪吉亞看好鋰電池應用商機，以客製化設計、製造模式，開發多款電動車、儲能應用模組及系統產品，特別推出高性價比儲能系統，主要模組、系統產品包括，電動車專用模組、專業用DC/DC儲能模組、豪華型家用儲能系統、純電冷凍系統櫃（物流車），利用搭載EMS及PCS功能，客製化開發各種儲能系統ESS，從5度電家用系統至40呎貨櫃3000度電的大型儲能案場。

其中，5.5KW移動儲能系統（專業用DC/DC）額定操作電壓48V，充放電變壓功能DC/DC，最大輸出功率5KW，BMS具AI平衡功能、遠端監控、過充放保護、溫度電壓偵測等功能，安全設計上搭載安全開關與保險絲。

豪華型家用儲能系統ESS具高性價比，電容量分為5KWh、10KWh、15KWh，額定電壓48V，電源無縫接軌的UPS功能，充放電變壓功能AC/DC、DC/AC，具藍芽通訊功能、BMS具平衡系統、遠端監控、過充放保護、溫度電壓偵測等功能。