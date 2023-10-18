大亞志光能源 啟用全台最大漁電共生電廠

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大亞集團旗下志光能源七股漁電共生案場於今年7月正式取得電業執照，9月底正式啟用。

大亞集團深耕能源領域，自能源的產生、傳輸、轉換、儲存到管理，由本業出發進行全面布局，提供完整能源鏈管理解決方案，矢志成為友善環境、美麗家園的推手。

大亞集團不僅推動生態型的志光能源漁電共生、也推廣屋頂型的太陽能光電，尤其志光能與社區的養殖戶溝通，用最佳的生態施工法友善環境，是漁電共生案場最完善的示範觀摩、也是漁電共生推動的最佳典範。

大亞集團董事長沈尚弘表示，運用能源鏈管理專業建構綠色能源策略，從上游太陽能案場建設與能源產生，到下游高效安全儲能建置與整合，雙管齊下帶領台灣邁向穩定低碳綠能供應。在志光能源七股漁電共生85MW案場中，年預估漁貨產量將達500噸，其中包含蛤蠣、烏魚、石斑魚、虱目魚等各類豐富魚種，落實真正的漁電共好。

大亞集團於全台共有68座屋頂型、地面型太陽能電廠，總裝置容量超過200MW，短期目標將達成500MW。集團旗下子公司志光能源在七股建置的漁電共生太陽能發電廠，為全台最大120MW漁電共生電廠，兼顧發電、養殖和生態三大功能，第一期85MW於2022年完工掛表發電，第二期也在穩定開發中，未來20年產能將逾33億度發電量，相當於1,747座大安森林公園吸碳量。

2022年大亞加入台電AFC（調頻備轉輔助服務）交易平台，目前已有13MW儲能系統投入服務，期望2025年完成100MW的儲能系統擴增。大亞不僅展現出共築家園的決心，更希望與台灣人共榮、共好，貫徹大亞永續美好的初心。