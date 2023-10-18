宣鑫 代理美國IR空氣壓縮機

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宣鑫公司挾其銷售美國知名品牌INGERSOLL-RAND（IR）空氣壓縮機，提供最新雙段螺旋式空壓機（最大馬力達700HP）、及離心機（400HP以上），具節能減碳效益，其大馬力性能與品牌市占率高，猶如汽車界的雙B。32年來倍受客戶肯定以及台中市政府表揚而打響名號，成為國內代理銷售空壓機極具潛力耀眼的企業。

宣鑫公司總經理邱春茂表示，美國IR空氣壓縮機，擁有150年歷史的上市公司。宣鑫公司目前為台灣全國代理商。近年來陸續榮獲台灣優良精品暨消費者滿意金質獎、金手獎、台灣優良商標獎等，成功打下宣鑫空壓機（NEO-AIR）的品牌價值。

無論是在空壓機、乾燥機、過濾系統及管路系統皆擁有多年安裝及維修的經驗，宣鑫在國內市場深獲台灣上市公司如台積電、矽品、台塑系統、福懋、長春、奇美、可成、台中佳能等高科技、電子業、石化業採用，並通過ISO9001銷售與服務認證。

宣鑫也是國內第一家獲得空壓機銷售及售後服務ICR國際驗證ISO900：2008，提供系列產品包括：最新E系列無油暨永磁螺旋式空壓機及RS系列微油螺旋式空壓機、中型微油變頻調速空壓機、大型微油變頻調速空壓機、離心式空壓機、節能型空壓機、熱回收吸附式乾燥機、特殊高壓空壓機、原裝進口環保油水分離器、原裝進口高效率精密過濾器、節能減碳無耗能自動排水器等。

並協助規劃完整的「節能減碳方案」，包括工研院、石化業、藥廠、電子廠、化學廠及工程界等齊聚一堂，並協助廠商解決難題、提高生產力。