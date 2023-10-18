禹青XPS隔熱板 獲環保標章證書

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地球暖化日益嚴重，為響應政府節能減碳，隸屬禹昌國際集團旗下的禹青企業公司所專業生產製造的「擠出法泡沫聚苯乙烯XPS隔熱板」是當今市場上最方便、最環保的產品之一，榮獲環保署頒發111年度建築隔熱材料環保標章證書，並已為廣泛多數客戶青睞採用，優異品質獲一致好評。

禹青擁有超過40年XPS隔熱板生產專業經驗，具有節能低R值、防潮、堅固耐用、絕緣性佳、保持良好溫度控制及節省電費等優點，且隔熱保溫效果良好，已被廣泛運用在各種各樣的住宅、工業廠房和商業應用。

該公司表示，「XPS隔熱板」物理性能奇佳，最大特點是採用標準的材料剛性絕緣材料以確保低R值熱傳導率低隔熱效果優異，並且保持良好保溫性能特性，而其閉孔結構更賦予優異的長期強度和耐久性，使產品在一個範圍內抗壓強度可適應不同的應用需求進而達到堅固耐用。近來大型冷凍倉儲及物流中心林立及高樓火災頻傳，公司於2005年就開發出離火自熄3秒板材與歐美國家同步要求不助燃產品，歡迎各界選購及採用。

XPS隔熱板絕緣性佳易於安裝和維護，正確安裝也符合嚴格的國際消防規範和建構應用程序的標準，產品具有多項特點和優勢，包括熱電阻可大幅節省能源和金錢、空氣阻力能保持更好的溫度控制、耐用減少破損、重量輕，易於處理等。

禹青XPS隔熱板可節約用電使用量同時亦可節省可觀能源耗費，同時帶給國人省電又舒適的恆溫環境生活。

電洽：禹青北區（02）2292-3825#208洪少安、鳶揚公司（02）2798-9558、禹青彰化工廠（04）852-5161、高雄工廠（07）787-2351。