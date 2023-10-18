羊洋 引進日本氫燃料電池發電機

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行政院於111年3月及12月分別公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」及「12項關鍵戰略行動計畫」，其中明確指出，將電力能源去碳化，總電力60～70％為再生能源，並提高氫能至9～12％，同時也將以氫能為淨零主要選項，運用於產業零碳製程原料、運輸與發電無碳燃料等面向，都證明氫能是未來淨零碳排中重要的一環。有鑑於此，羊洋實業特別從日本引進最先進的MizTomo長州產業氫燃料電池發電機

羊洋實業至今已經有50年歷史，為因應世界節能減碳，零碳排的環保趨勢，因此集結並代理日本多家知名領導氫能發展企業的產品。總經理黃偉洲表示，長州產業株式會社，是日本市占率第一的太陽能發電設備及蓄電系統的供應商，同時也是半導體精密設備的製造商，在氫能源領域的布局十分完整，不僅有加氫站規劃設計與設置的實績，更有相當具有競爭優勢的氫燃料電池發電機、太陽能電解水製氫機等設備，提供綠色氫能配套方案。

此次引進的氫燃料電池發電機，在日本已經有相當多的銷售實績，黃偉洲表示，MizTomo發電機採用日本TOYOTA最新型的FC模組，發電過程只產生水，沒有二氧化碳排放，是一款完全零碳排的發電機。如果以200Kw的機型來說，只需要一個20呎的貨櫃就能裝載，可以移動到任何需要的地方。不僅可取代傳統發電機，還可做為緊急備用電源，更可以做為港口設備、臨時活動、演藝現場、移動型工地等供電使用。

黃偉洲強調，國際社會和各大企業都在談論如何達到淨零碳排，顯而易見的是，氫能因其無污染、零碳排的特性，在這條淨零碳排的道路上，將扮演極重要的角色。羊洋實業未來將持續引進更多氫能相關設備，為台灣帶來更優質、安全、安心的氫能產業與氫能生活環境。