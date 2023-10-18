丹佛斯高能效解決方案 丹麥館亮相

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全臺最具指標性的再生能源產業展覽「台灣國際智慧能源週（Energy Taiwan）」於10 月18 日至10月20日在台北南港展覽1館盛大舉行，主題涵蓋「太陽光電展」、「風力能源展」、「智慧儲能應用展」、「多元創能展」及「淨零永續展」，是國內最具規模的零碳轉型商貿平台。丹佛斯將於丹麥館展示其為商業建築暖通空調系統、工業設備及船用混合動力推進系統提供的高能效解決方案。

為減緩全球暖化威脅，全球已有超過130個國家或地區聯盟宣示淨零排放 （Net Zero Emissions）承諾。從低碳排放走向淨零轉型已成為國際趨勢，淨零排放已經非口號，提高能源使用效率與減少資源消耗是加速減碳的重要途徑。丹佛斯身為能源與氣候解決方案的領導者，積極為減緩氣候變遷做出行動承諾，除了將在2030年底前實現全球營運和生產製造基地碳中和目標外，並在今年六月發布的《城市脫碳路徑圖白皮書》中清晰指出實現綠色轉型之可行途徑。該白皮書強調如何透過提高能源效率與電氣化措施來減少碳排放及加速脫碳減排進程。近年來丹佛斯持續加大能效技術研發力度與推動產業邁向低碳轉型。

今年集團旗下氣候方案與傳動事業部將會攜手參展「台灣國際智慧能源週（ENERGY TAIWAN）」，並且於現場展示先進的能效方案包含高效空調箱解決方案、船用混合動系統以及高性能交流變頻器包含革命性新產品iC7- Automation Drive以及VACON NXP Drive。

展覽期間，丹佛斯技術專家也將於丹麥館舉辦的專題演講會上分享產業發展趨勢與機遇及如何透過電氣化及能效解決方案幫助船舶業及建築業加速脫碳腳步，內容精采。誠摯邀請各界蒞臨參觀，與專業團隊面對面交流。丹佛斯攤位號碼 K0910，位於丹麥館（多元創能展區），更多詳情，請至： https://bit.ly/danfoss-energytaiwan2023。