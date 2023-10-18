麻新電子居家儲能設備 創新優質

麻新電子成立於1996年，專精於研發、生產與銷售汽機車充電器、工業用充電器、鋰電池充電器、鋰電池模組及整體電源解決方案與各種電子電機產品生產製造，近期經由豐富的專業技術成立新能源事業部投入居家儲能設備，在安全、安心又實用的訴求下，提供國內外新創潔淨能源，國內銷售還可提供租賃或分期付款方案，全面打造居家儲能新趨勢與應用。

國內車用充電器市場銷售翹楚品牌的麻新電子，為汽機車與工業用等充電器製造廠，對於電池模組與充電器的鑽研早已在國內外享有盛名，尤其車輛用的動力電池充電器生產更是駕輕就熟，在高安全規格要求下逐漸打開國內外市場，近年來更發展多角化經營，開發更多元的產品規格，如電源轉換器、電動車充電器、鋰鐵電池及居家儲能設備等，產品銷售除台灣之外亦同步進軍日本、港澳、韓國、新加坡、菲律賓、西班牙、德國、歐洲等地。

該公司看好國際節能減碳趨勢日趨高漲，因此積極投入居家儲能設備的研發製造，其設計針對住家及商店使用，主機採用輕薄短小設計可貼牆安裝不占室內空間，電池包設計搭配磷酸鋰鐵電池並推出可隨機快速堆疊組合技術一個主機最多可搭配六組電池包的居家儲能櫃系統，讓客戶可依據自家需求裝設容量5kWh至30kWh的單相併離網一體機居家儲能系統，若地方允許還可配合裝設太陽能板，搭配主機已內建的MPPT solar charger，可一條龍建置居家或商店的潔淨能源系列。另主機內建有ATS當停電時可以10mS速率快速切換由儲能系統供電，並支援削峰填谷離尖峰充放電功能。

麻新電子表示，儲能系統的容量決定蓄電量，單位則與家中電費單的度（kWh）相似，而一般家用儲能系統約在5～15kWh之間，如果挑選大容量的儲能系統，遇到突發情況可以較有餘裕的使用預存在系統中的電能，而且通常儲能系統在完全放電的情況下仍有一些能量存在，因此深度放電多寡就是觀察重點，具備深度放電值高的儲能系統通常較為安全，最後則是選擇產品時必須找信譽佳及有保固的公司，才能確保產品長期使用安全無虞，目前該公司儲能設備已通過各國品質、安全、技術在內的相關國際性認證，可充分提供安全可靠的方案及產品。