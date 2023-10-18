明昌電動車充電樁櫃體 亮相

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專業鈑金加工製造大廠─明昌國際，在已落幕的台灣五金工具博覽會，首度發表最新的充電樁櫃體技術，宣告其市場除原本的汽車、醫療、儲能、五金手工具外，也將正式跨足電動車產業。

明昌國際擁有長達47年的卓越經驗和專業技術，已銷售過全球70幾個國家，服務了300多家客戶，其中外銷占比超過90％。明昌的產品客群多樣，包括專業工具箱、五金手工具、醫療推車與設備、教育充電車、物流智取櫃、電信櫃、儲能系統櫃和綠能相關產業。

兩年前明昌便已成功開發儲能機櫃與鋰電池機殼的技術，順利供給國內幾家主要的電池與儲能大廠，成功打入儲能相關產業，協助客戶通過UN38.3及IP的認證，並提供不同的散熱方案與戶外防水防塵的設計服務，今年以來已開始大量生產出貨，滿足產業界多樣多量快速服務的型態

而隨著全球電動汽車充電基礎設施的不斷擴展，明昌今年首次展示全新研發的「電動車充電樁櫃體」。這種創新產品針對戶外充電樁的需求，特別強調了產品的耐候性、阻燃性、抗衝擊性以及電氣絕緣性技術能力，以提供更高水準的安全保障。

此次發表「電動車充電樁櫃體」，跨足新能源車市場，除開拓新領域，也代表明昌響應減碳環保的決心。張庭維董事長說，明昌國際經營願景是成為「全世界最值得信賴的空間應用創造家」，核心價值就是研發創造各項金屬板材的收納儲存空間。目前正在興建永續智慧工廠，也將規劃綠能與儲能設備，導入低碳的生產設備與零廢的處理系統，邁向企業、社會與環境永續的目標。