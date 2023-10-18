新望320kW旗艦PV變流器「智慧能源週」亮相

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一年一度的太陽光電產業盛會「Energy Taiwan台灣國際智慧能源週」今(18)日於南港展覽館一館盛大登場。本土組串式PV變流器領導品牌-新望PrimeVOLT連續八年參展，今年參展由次世代高功率用全新單相與三相機種領軍，全系列PV變流器及ESS儲能系統同步曝光，今年經濟部能源局「優質太陽光電產品金能獎」新望變流器再度獲獎，彰顯堅實的技術實力。

新望旗艦級高功率320kW三相PV變流器新品，能源週首度登場亮相，其輸入電壓高達1500Vdc，輸出電壓800Vac，特別適用大型案場使用，有助降低系統建置成本；機種組串輸入最高可承受20A電流，適用M10/G12高電流太陽能模組；15組MPPT / 30組直流輸入設計，適合多面向案場配置；寬廣的滿載工作電壓範圍，提高案場發電收益，降低回收年限；具備PID修復功能，可提升案場發電收益。

320kW新機具有新望三相機種一貫的優點，包括PF 0.9實功不降載，內建直流接線箱，APP快速設定，通過鹽霧測試，IP66防塵防水設計，符合台灣高鹽霧高濕度環境應用，亦可選配AFCI(直流電弧偵測)功能，提升案場安全性。

新望業務資深協理范明中表示，因應電流及模組功率提升的趨勢，新望提前布局，將產品與服務一步到位，新推出全系列機種皆適用高電流高功率模組。展會發表的全新3-5kW單相PV變流器為例，其組串輸入可承受15A電流，適用M10高電流太陽能模組應用，其機身小巧輕量，3kW全機重量僅6.5公斤，安裝與換機更加便利。

至於三相機種新品，全新一代22-50kW三相太陽光電變流器，不僅同樣具備輕量化設計，便於安裝與換機，組串輸入電流達20A電流，適用M10及G12等次世代模組應用，組串配置更具彈性，適合多面向案場配置，搭配更寬廣的滿載工作電壓範圍，可大幅提高案場發電收益，降低回收年限。

今年新望展出另一大亮點，是PV-125KH-U三相PV變流器，今年三度蟬聯經濟部能源局「優質太陽光電產品金能獎」。據了解，今年金能獎選拔標準除延續2021、2022的測試標準，為強化戶外可靠度，新增「加濕冷凍測試」，選拔標準更為嚴苛，證明獲獎產品的優質性能與技術實力。

「2023台灣國際智慧能源週」展會，新望 PrimeVOLT品牌PV變流器系列及ESS儲能系統在I0816攤位擴大展出。