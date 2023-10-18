COMPUTEX 2024 全球AI焦點 現正開放報名中

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今（2023）年台北國際電腦展（COMPUTEX）成功吸引全球目光，共有1,000家廠商參展，近5萬名科技專家、新創業者、專業買家和國際媒體參與。延續今年展覽盛況，2024年的COMPUTEX以人工智慧（AI）為主軸，將於6月4日至6月7日在南港展覽館1、2館盛大舉辦。歡迎有興趣的參展商踴躍報名，共同參與這場全球科技盛會。

外貿協會表示，根據市場研究公司IDC預測，2026年全球圍繞AI系統的軟硬體和服務支出，將超過3,000億美元；同時2022 - 2026年的年均複合成長率（CAGR）將達到26.5%。鑒於全球AI運算風潮將持續擴散至各個產業領域，COMPUTEX 2024規劃六大主題，包含人工智慧運算、次世代通訊、未來移動、沉浸現實、創新及綠能永續等，更新增「AI運算暨系統解決方案區」、「零組件與電池儲能應用區」與「智慧移動區」等具前瞻發展潛力展區，廣邀全球科技企業共襄盛舉，攜手打造AI科技生態系。

COMPUTEX旗下的創新與新創展區InnoVEX，是國際指標新創平台之一，為新創企業提供尋找量產合作夥伴和跨國銷售通路的機會，同時辦理新創競賽及產品發表，以協助新創業者增加能見度，並爭取國際創投支持。

今年COMPUTEX Keynotes＆ Forum邀請大廠CEO開講，造成業界轟動，現場吸引7,000人次參加，線上觀看更達250萬次，主辦單位將於2024年持續辦理演講活動，邀請科技巨頭及高階主管擔任主講人，分享他們對未來科技趨勢的深刻見解，深入瞭解AI、系統整合、數據科學、物聯網等領域，促進跨界交流和知識分享。展覽期間還會辦理國際記者會、開幕典禮、採購洽談會、主題導覽、Happy Hour等活動，以增進參展商、國際媒體、國外買主及國內專業人士間的溝通與互動。

COMPUTEX 2024已正式開放報名參展，這是拓展國際市場、掌握最新產業趨勢、尋找供應鏈合作夥伴提供的絕佳平台，歡迎AI技術、系統整合解決方案、智慧科技相關業者以及新創廠商踴躍參加。欲獲取更多詳細訊息，請參考COMPUTEX官網（www.computextaipei.com.tw）、InnoVEX官網（www.innovex.com.tw）。