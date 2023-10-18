拜登訪問前夕 以色列空襲加薩醫院500人喪生

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在美國總統拜登訪問中東前夕，加薩走廊衛生當局表示，以色列17日空襲首府加薩市（Gaza City）一座滿是病患和流離失所人群的醫院，造成約500巴勒斯坦人喪生。

美聯社指出，如果獲得證實，這是以色列2008年來在5次戰爭中造成死亡人數最多的空襲。

阿拉伯國家、伊朗和土耳其迅速譴責這項攻擊。巴勒斯坦自治政府總理直斥這是「駭人的罪行，種族屠殺」，並稱支持以色列的國家也要負起責任。巴勒斯坦自治政府主席阿巴斯（Mahmud Abbas）則宣布為醫院罹難「烈士」舉哀三天。

加薩走廊衛生部門消息人士告訴路透社，約500名巴勒斯坦人在阿里阿拉伯醫院（Al-Ahli al-Arabi Hospital）空襲中喪生。

控制加薩走廊的巴勒斯坦伊斯蘭主義組織哈瑪斯（Hamas）表示，死者大多是因以色列轟炸而無家可歸的人，也包括病患、婦女和兒童。

美國五角大廈表示知道有關這項空襲的報導，但是不知道細節，並表示：「我們期待所有像以色列的民主政體維護戰爭法。」

以色列軍方則否認發動空襲，聲稱是巴勒斯坦伊斯蘭聖戰組織（Palestinian Islamic Jihad）好戰分子發射失敗的火箭擊中這座醫院。

17日稍早，聯合國近東巴勒斯坦難民救濟工作署（UNRWA）表示，其旗下一所目前充作流離失所難民庇護所的學校遭到以色列空襲，至少6人喪生。

UNRWA在社群媒體貼文：「這是無法接受的，再度顯示公然罔顧平民性命。加薩已沒有地方是安全的，甚至聯合國設施也不安全。」

加薩走廊衛生當局表示，自哈瑪斯7日突襲以色列以來，以色列11天來對加薩地區的轟炸已造成至少3000人喪生，死者主要是平民，哈瑪斯的突擊則造成1300多人喪生。

在加薩走廊230萬人口中，已有約半數因以色列轟炸被迫逃離家園。